Municipiul Vaslui se va îmbogãti cu douã noi cartiere!

vineri, aprilie 13, 2018, 3:00

Douã investitii imobiliare de amploare vor demara in acest an in municipiul Vaslui. În zona Movas (fosta Fabricã de Mobilã), un investitor italian va incepe construirea a cateva sute de apartamente. Este vorba despre familia italianã Zanini, care este de 10 ani proprietarul fostei fabrici de mobilã din oras. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, a precizat cã a avut discutii detaliate cu investitorul italian, care a luat decizia sã dezvolte un cartier de locuinte in zona Movas. ‘Am discutat cu tatãl si fiii familiei Zanini, care vor demara construireaa catorva sute de apartamente. Zona Movas va fi utilatã cu spatii comerciale, scoli, grãdinite, puncte medicale, spatii de relaxare si alte locatii socio-economice. Cartierul de locuinte va fi contruit in stil modern’, a precizat Ovidiu Copacinschi. La aceastã datã, investitia este la stadiul de intocmire a Planului Urbanistic Zonal, este scos deja certificatul de urbanism pentru investitie si certificatul de urbanism pentru demolarea clãdirilor care vor dispãrea din zona rezidentialã. ‘Primul bloc de locuinte care va intra in executie este actualul fost sediu administrativ al Fabricii de Mobilã. Acest sediu va fi transformat intr-un bloc de locuinte, executia lucrãrilor va incepe in acest an si va reprezenta pioneratul zonei rezidentiale. Se va continua apoi proiectarea urmãtoarelor blocuri. Practic, vã apãrea aici un cartier nou de locuinte. Investitia va fi conjugatã cu partea de relaxare; in zona parcului, Primãria Vaslui va investi in construirea unui strand pentru tineret, terenuri de sport. Investitiile sunt prinse in bugetul local si vor incepe in acest an. În acest fel, se va face o legãturã intre zona de locuinte si zona de relaxare’, a explicat Ovidiu Copacinschi.

12 blocuri noi, pe strada Decebal

O altã investitie de amploare vizeazã constructia unui cartier de locuinte de 300 apartamente (10-12 blocuri de locuinte) pe strada Decebal, in partea de nord a supermarketului Kaufland. Si aici vor fi amenajate spatii verzi, locuri de joacã pentru copii, investitii care vor schimba radical strada Decebal, care la randul ei va fi modernizatã prin intermediul unor proiecte europene. Programul de investitii este sustinut de o firmã din Brasov, Moldo Expert Imobiliar SRL. ‘Documentatia de construire este depusã la Primãria Vaslui. În prezent, proiectul tehnic al investitiei este in realizare la grupul de firme pe care il reprezint, iar sãptãmana viitoare, investitorii vor fi prezenti la Vaslui. La ambele investitii apreciem contributia Primãriei Vaslui si primarului Vasile Pavãl, pentru sprijinul acordat in realizarea proiectelor. Aceste programe de dezvoltare vor da municipiului Vaslui o notã de stabilitate, curaj si optimism pentru cei care locuiesc in aceastã zonã. Am atras investitori in Vaslui de care suntem mandri, ii sprijinim sã-si dezvolte in continuare afacerile in viitor’, a subliniat Ovidiu Copacinschi. Zona unde vor fi construite blocurile va fi sistematizatã la nivelul strãzii Decebal, pe santier urmand sã lucreze circa 100 de muncitori. ‘Ne dorim ca la aceste lucrãri sã fie folositã fortã de muncã de la nivel local. Vream ca toti acesti bani sã rãmanã in oras, si pe orizontalã sã se dezvolte alte activitãti economice’, a mai spus Ovidiu Copacinschi.