Motoreta Simson SR2E produsã în 1960 – Simsoneta

vineri, aprilie 13, 2018, 3:00

Radu Gorea, presedintele Filialei Vaslui a «Retromobil Club România», este pasionat, în afarã de masini de epocã, si de vehicule vechi pe douã roti. El este proprietarul motoretei Simson SR2E produsã în 1960 la fabricile din Suhl, fosta Germanie Democratã, complet reastauratã si posesoare a Atestatului de Vehicul Istoric, dar si a altor trei asemenea motorete, aflate în proces de restaurare. Din pãcate, dupã o muncã intensã si dupã ce si-a procurat, cu mari cheltuieli, chiar si din Germania, piesele necesare, vasluianul nu prea a reusit sã-si vadã împlinit visul de a se plimba cu motoreta sa veche de 58 de ani. Traficul intens si unii soferi l-au fãcut sã nu se simtã în sigurantã pe micuta sa motoretã, astfel cã Simsoneta este acum în conservare, Radu Gorea participând cu ea doar la evenimentele «Retromobil Club România».

Simson SR2 este o motoretã produsã în fosta Germanie comunistã începând cu anul 1957, urmasa modelului SR1, produs între 1955-1957. Împreunã cu modelul SR2E, au fost produse peste 900.000 de bucãti, fiind o motoretã extraordinar de rãspânditã în fosta RDG. Simson SR2 este „propulsatã” de un motor cu un singur cilindru, în doi timpi, cu o cilindree de 49 cmc, si transmisie manualã cu douã trepte. Curentul necesar aprinderii fiind produs de un magnetou de 6V, pornirea se face cu ajutorul celor douã pedale. În caz de nevoie, cu treapta de vitezã secundarã cuplatã si ambreiajul tras, se poate face aciclism”. Rezervorul are o capacitate de 6 litri, combustibil care îi asigurã o deplasare de peste 300 km. Datoritã acestui fapt, dar si fiabilitãtii si simplitãtii sale, motoreta Simson SR2 a fost foarte cãutatã si pe plan international, fiind exportatã chiar si în SUA. Acesta este si motivul aparitiei, la solicitãrile importatorilor, a modelului SR2E, dezvoltat ulterior din modelul SR2, aE”-ul adaugat denumirii provenind de la „Export”. În fapt, noul model a beneficiat de o îmbunãtãtire a suspensiei, adãugându-se o barã de torsiune în exteriorul rotii fatã si un arc elicoidal central pentru suspensia rotii spate. Modelele SR2 si SR2E au mai fost revizuite începând cu anul 1962, iar literatura de specialitate din acea vreme a constatat cã, dupã acel an, Simson SR2 si-a pierdut din ce în ce mai mult caracteristica de mijloc de transport pe distante scurte, devenind mai potrivitã pentru cãlãtorii de agrement. Modelul SR2 si-a încetat productia în anul 1964, fiind înlocuit de modelul Simson Spatz. Motoreta Simson SR2E din 1960, detinutã de vasluianul Radu Gorea, este primul vehicul pe douã roti din judetul Vaslui care a primit atestat de vehicul istoric. Pânã atunci însã, pentru a se conforma standardelor, a fost nevoie de multã muncã, în special pentru a procura piesele originale. „Am cumpãrat „Simsoneta” – denumirea consacratã în România pentru motoreta Simson SR2E – în mai 2012, tocmai de la Oradea, de la un prieten, Rudolf Vizi. Mi-am dorit-o pentru cã era o modalitate de a merge pe doua roti fãrã a avea nevoie de permis categoria A, categorie pe care nu o detineam la acel moment, dar si ca proiect de restaurare. Motoreta era în atelierul lui Rudi, desfãcutã bucãti, numai bunã de transportat, asa cã am încãrcat-o piesã cu piesã pe bancheta din spate a masinii si am aduso la Vaslui. Dupã ce am ajuns cu ea în atelierul meu, am fãcut un inventar al pieselor necesare, pe care am început sã le comand de pe un site din Germania. Am avut si norocul sã-l cunosc, încã din copilãrie, pe un domn din Vaslui, Pânzaru, care avusese în tinerete o Simsoneta, rãmânând de pe urma ei cu câteva lãzi de piese de schimb, pe care mi le-a vândut. Astfel, mi-am mãrit sansele de a restaura Simsoneta folosind doar piese originale. Mai mult, în 2014, în timpul unui concediu prin Europa, m-am dus special pânã în localitatea Suhl din Germania, locul de nastere a Simsonetei mele. Acolo, la muzeul Simson, am cerut toate informatiile necesare, am fãcut o mie de poze ale unor modele conservate în starea originalã si am cumpãrat toate emblemele necesare. Ajuns acasã, având toate piesele si informatiile necesare, am demarat procesul de restaurare, operatiune finalizatã dupã o investitie considerabilã si aproape un an de muncã, aducând motoreta la culoarea si la starea originalã. În martie 2015 am obtinut, pentru prima datã în judetul Vaslui, „Atestatul de Vehicul Istoric” pentru un vehicul pe douã roti. În momentul de fatã, singura componentã neoriginalã a Simsonetei mele este scaunul, însã sper sã remediez cât de repede si aceastã problemã”, povesteste Radu Gorea, proprietarul unei Simsonete produse în 1960. Având toate actele în regula, Radu Gorea a început sã se plimbe cu motoreta prin oras, însã visul sãu de a savura aceste plimbãri a fost repede spulberat. „Din pãcate, experienta doritã si asteptatã nu am repetat-o de prea multe ori, pentru cã în traficul anebun” din zilele noastre, când soferii de masini uitã complet cã mai existã si participanti la trafic pe douã roti, punându-le zilnic viata în pericol. Eu, cu Simsoneta mea micutã, fãrã semnalizãri si fãrã stop pe frânã, am fost claxonat, înjurat si adesea mam simtit în nesigurantã. Asa cã, dupã experientele neplãcute din trafic, am mai scos motoreta la plimbare doar la o expozitie organizatã în cadrul Festivalului „Open Camp Vaslui” si la douã evenimente „Retromobil Club România”. În prezent, Simsoneta se afla în conditii perfecte de conservare. Toate acestea nu m-au descurajat totusi, dovadã cã în ultimii cinci ani am mai cumpãrat încã trei motorete, cu care mai am mult de muncã pânã sã reusesc sã le aduc la starea originalã. Chiar dacã au fost destul de rãspândite în anii lor de glorie, acum mai existã foarte putine Simsonete în România, cu atât mai putin functionale si cu acte în regulã. În mod sigur, motoreta mea Simson SR2E este singura atestatã din judet si probabil chiar din zona Moldovei”, a mai povestit Radu Gorea. Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA” este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.