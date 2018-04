Minus 3.000 contracte de muncã în economia judetului!

miercuri, aprilie 18, 2018, 3:00

Economia vasluianã a pierdut, în ultimele luni, peste 3.000 contracte de muncã cu normã partialã. Mãsura impozitãrii contractelor de muncã part-time la nivelul salariului minim brut pe tarã a determinat angajatorii locali sã rezilieze lunar în medie 375 de contracte. Din pãcate, contractele desfiintate de patroni nu au fost transformate în contracte de muncã cu normã întreagã. În prezent, Vasluiul are 52.798 de salariati activi, iar prognozele oficiale aratã cã peste trei ani vor activa în câmpul muncii 62.500 de salariati.

Introducerea impozitãrii contractelor de muncã part-time la nivelul salariului minim brut pe tarã se dovedeste a fi o mãsurã extrem de proastã pentru economia judetului Vaslui. La opt luni de la introducerea mãsurii fiscale, la nivelul judetului au fost reziliate 3.015 contracte de muncã cu normã partialã. Practic, in fiecare lunã, angajatorii vasluieni au defiintat in medie 375 de contracte de muncã parttime. Dacã la 1 august 2017, datã la care a fost introdus noul impozit, in evidentele Inspectoratului Teritorial Judetean (ITM) Vaslui figurau 11.041 contracte de muncã active cu normã partialã, la data de 31 martie 2018, mai erau active doar 8.026 contracte de muncã. Din nefericire, sutele de contracte de muncã partiale nu au fost transformate de firme in contracte de muncã cu normã intreagã. Potrivit datelor ITM Vaslui, la data de 31 august 2017, erau active un total de 59.375 contracte de munca, pentru ca in data de 31 martie 2018, numãrul acestora sã scadã la 58.073. La aceastã datã, in judetul Vaslui sunt inregistrati 5.994 de angajatori activi si un numãr total de 52.798 salariati activi.

Masura a intrat în vigoare de la 1 august 2017

Exceptie de la plata integralã a contributiilor pentru contractele parttime fac salariatii elevi, studenti, persoane cu dizabilitãti, pensionari si cei care cumuleazã venituri de cel putin nivelul salariului minim brut pe tarã garantat in platã. Noile reglementãri se aplicã incepand cu veniturile aferente lunii august 2017. Angajatii care au contracte de muncã partiale beneficiazã de aceleasi drepturi ca si cei cu normã intreagã. Atat salariatii incadrati cu contract de muncã full-time, cat si cei incadrati part-time beneficiazã de concediul de odihnã. Angajatul cu normã redusã are dreptul la concediu de odihnã anual de minimum 20 de zile lucrãtoare, care vor fi acordate proportional cu perioada efectiv lucratã, la fel ca in cazul angajatului cu normã intreagã. Chiar dacã au un contract cu mai putin de opt ore pe zi, angajatii sunt asigurati la sãnãtate si in sistemul public de pensii. La calculul pensiei, insã, se tine cont de stagiul de cotizare, iar pentru veniturile obtinute in baza unui contract de muncã cu timp partial se calculeazã punctajul din venitul lunar.

Vasluiul va avea peste 60.000 de angajati

Potrivit estimãrilor Comisiei Nationale de Prognozã (CNP) dacã in anul 2018 judetul Vaslui va avea 56.200 salariati, numãrul persoanelor din campul muncii va creste peste trei ani la 62.500. În anul 2021, Iasul va ajunge la 187.900 de salariati, Botosaniul va avea un numãr mediu de 65.500 salariati, Bacãu – 126.500 salariati, Neamt – 91.700 salariati, Suceava – 119.500 salariati. Ritmul de crestere scãzut al activitãtii economice din urmãtorii ani va avea un impact negativ asupra ratei somajului, inregistratã la sfarsitul anului perioadei prognozate. De la o ratã a somajului de 10% in anul 2018, in anul 2021 Vasluiul va avea o ratã a somajului identicã, de 9,9%. În schimb, in restul judetelor Moldovei, rata somajului se va diminua substantial peste trei ani: Botosani – 3,8%, Bacãu – 5,6%, Iasi – 3,7%, Neamt – 4,6%, Suceava – 4%.