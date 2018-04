Mercedes antifonat cu tigãri de contrabandã

marți, aprilie 24, 2018, 3:00

Pe 20 aprilie, in jurul orei 2.00 dimineatã, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul din R. Moldova Marin S., in varstã de 24 de ani, conducand un autoturism marca Mercedes E320 CDI, inmatriculat in Lituania. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autoturismului si persoanei, ocazie cu care, echipa comunã de control a descoperit ascunsã in roata de rezervã a autoturismului, in aripile dreapta fatã si spate, scaune fatã, portiera dreaptã spate, in bord si in podea pasager fatã dreapta, cantitatea de totalã de 7.780 tigarete, de diferite mãrci, de provenientã R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigãrilor, in valoare totalã de 1.790 lei, sanctionarea contraventionalã a tanãrului cu amendã in valoare de 8.000 lei, precum si indisponibilizarea autoturismului, panã la plata amenzii.