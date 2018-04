„Luna de miere” s-a terminat!

luni, aprilie 23, 2018, 3:00

În conditiile unei opozitii neunitare, PMP încearcã sã-si asume rolul de principal partid care sã taxeze derapajele aliantei de guvernare PSD-ALDE. Si, dacã în exteriorul partidului lucrurile sunt destul de clare, în interiorul acestuia, lucrurile încep sã se complice. Vineri, în cadrul unei conferinte de presã, deputatul Corneliu Bichinet, presedintele PMP Vaslui, a declarat cã sedinta Colegiului judetean de la sfârsitul lunii aprilie ar putea veni cu mari surprize pentru membrii cu functii care nu s-au achitat de obligatii. „Am spus-o si am repetat-o tuturor membrilor de partid si simpatizantilor: PMP este un partid deschis, în care functiile se ocupã în functie de meritele si munca fiecãruia, iar cei care nu înteleg acest lucru sunt trimisi în esalonul al doilea sau al treilea” – iatã declaratia care anuntã finalul „lunii de miere” prelungite a unora dintre liderii locali ai PMP Vaslui.

‘În septembrie 2016, am preluat sefia organizatiei judetene PMP Vaslui, o organizatie in derivã, cu doar 27 de consilieri locali alesi la alegerile din iunie a acelui an, si cu cateva zeci de membri debusolati, fãrã o structurã organizatoricã pusã la timp. Chiar si in acele conditii, am reusit sã obtinem un procent de 5,1% la alegerile parlamentare, iar Vasluiul sã dea un parlamentar din partea PMP. De atunci, impreunã cu secretarul general Marcel Gangu si ceilalti membri ai conducerii Organizatiei Judetene, facem eforturi constante pentru infiintarea de noi organizatii locale si intãrirea celor existente, de atragere cãtre PMP a unor oameni de certã valoare, gospodari recunoscuti in comunitãtile in care trãiesc. A venit acum vremea bilantului, astfel cã, duminicã, 29 aprilie, vom avea o sedintã a Colegiului judetean, la care sunt invitati, pentru a avea un dialog, si cei 47 de presedinti organizatiilor comunale, cei ai organizatiilor municipale si orãsenesti, dar si ale celor de tineret si de femei. Vom analiza activitatea lor si a responsabililor zonali si cred cã voi avea si niste surprize neplãcute. Sunt semnale cã unii dintre cei care au avut sarcini in sensul infiintãrii de noi organizatii, ori de intãrire a celor existente, nu prea s-au achitat de ele. Deja, din astfel de motive, Ionel Spriridon, presedintele PMP Barlad, a fost schimbat, conducerea acelei organizatii asumandu-mi-o chiar eu, panã la organizarea de noi alegeri si panã vom gãsi un om capabil sã se ocupe asa cum trebuie de aceste sarcini. Am spus-o si am repetat-o tuturor membrilor de partid si simpatizantilor: PMP este un partid deschis, in care functiile se ocupã in functie de meritele si munca fiecãruia, iar cei care nu inteleg acest lucru sunt trimisi in esalonul al doilea sau al treilea. De aceea, chiar dacã fac parte din structura judeteanã, cei care nu au reusit sã organizeze alegeri in organizatiile locale, ori sã le infiinteze, vor fi inlocuiti. Nu are rost sã tinem in frunte oameni care nu dau cotizatii sau nu se implicã in munca de partid’, a anuntat deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei judetene PMP Vaslui. În ceea ce priveste pozitionarea PMP fatã de celelalte partide politice, ‘(…) nu mai este un secret, PMP este partidul de opozitie care, vãzand cã celelalte formatiuni parlamentare din afara guvernãrii nu reusesc sã aibã o politicã unitarã impotriva PSD – ALDE, si-a asumat acest rol, de principalã voce a opozitiei. Asta in conditiile in care restul opozitiei actioneazã neunitar, dovadã stand faptul cã toate proiectele de lege ale PSD trec, iar motiunile de cenzurã, cu exceptia celor initiate chiar de PSD, sunt respinse. PMP a lansat si un proiect de tarã foarte concret, al cãrui principal obiectiv este de a determina romanii din Basarabia sã se uneascã cu cei din stanga Prutului. Dealtfel, presedintele partidului, Traian Bãsescu, a fost chiar in aceste zile in Repblica Moldova, la alegerile locale de la Chisinãu si Orhei, pentru a sustine candidatii Partidului Unitãtii Nationale la alegerile locale care vor avea loc in Republica Moldova, si in special pe Constantin Codreanu, un tanãr cu dublã cetãtenie, romanã si moldoveneascã, care candideazã la functia de primar al municipiului Chisinãu’, a mai spus deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui. Liderul popularilor vasluieni a anuntat declansarea unei campanii de strangere de semnãturi pentru modificarea Legii Electorale in scopul revenirii la modalitatea de alegere a primarilor in douã tururi de scrutin, dar si intentia Organizatiei PMP Vaslui de a propune doi candidati pentru functia de vicepresedinte PMP la nivel national, in persoana lui Romulus Buhãescu si, probabil, a sa, la alegerile ce vor avea loc cu ocazia Congresului National al partidului, in perioada 15 – 16 iunie.