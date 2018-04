Locativa ar putea creste chiriile!

joi, aprilie 5, 2018, 3:00

Chiriile la locuintele sociale administrate de SC Locativa Vaslui s-ar putea majora. În prezent, Guvernul are în discutie o hotãrâre potrivit cãreia chiriile ar urma sã se majoreze de la 0,86 lei la 1,24 lei/mp. Informatia a fost prezentatã de Nicu Palade, directorul SC Locativa, la votul bugetului societãtii din Consiliul Local Vaslui. Consilierii liberali au precizat cã, în buget, cheltuielile sunt mai decât veniturile, iar cifra de afaceri propusã nu va putea fi sustinutã fãrã o majorare a chiriilor.

Aprobarea bugetului SC Locativa SRL Vaslui a adus vesti noi si deloc bune pentru chiriasii din locuintele sociale. Marius Arcãleanu, consilier PNL, a spus in plenul Consiliului Local (CL) Vaslui cã nu poate vota un buget in care cheltuielile sunt mai mari decat veniturile. ‘Cum s-a ajuns in situatia de a ni se prezenta un astfel de buget? SC Locativa este o societate in insolventã. Vrem sã stim care sunt sursele de venit, dacã sunt probleme in a incasa veniturile’, a spus Marius Arcãleanu. Nicu Palade, directorul SC Locativa Vaslui, a spus cã bugetul a fost discutat cu administratorul judiciar al societãtii, iar cauza depãsirii veniturilor este faptul cã printre cheltuieli au fost prinse sume referitoare la repararea unor spatii locative. ‘Am cheltuit 147.000 de lei pentru intretinerea acelor spatii locative. Noi avem incasãri lunare intre 45- 50.000 de lei si ne permitem sã ne desfãsurãm activitatea si sã facem si acele reparatii. Chiria pentru locuintele sociale este determinatã de Guvernul Romaniei pe metru pãtrat si este de maxim 10% din veniturile realizate de respectiva familieî, a explicat Nicu Palade. În prezent, SC Locativa SRL plãteste la Fisc o transã lunarã de 16.000 de lei care reprezintã datorii mai vechi, contabilizate de SC Goscom Vaslui SA.

Debite istorice

Vasiel Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã SC Locativa SRL a fost creatã in momentul in care s-a despãrtit Goscom, si a luat debitele inregistrate pe apã si canal. ‘Veniturile societãtii vin din debitele vechi pe apã si canal si din chiriile locuintelor sociale. Aceste venituri sunt antamate la Finantele Publice, pentru cã la dezmembrare au rãmas niste datorii la Finantele Publice’, a spus Vasile Pavãl. Chiria pentru locuintele sociale este subventionatã conform legislatiei in vigoare, iar din aceste sume SC Locativa face reparatii sau realizeazã alte obiective pe care le are in plan. Practic, societatea este sub administrare specialã cu aceste douã venituri. ‘Dupã doi ani de insolventã, programul de reorganizare a mai fost prelungit cu incã un an, datoritã rezultatelor financiare bune ale societãtii. Se putea cere din partea administratorului falimentul societãtii si sã se utilizeze bunurile din portofoliu. Locuintele sociale trebuie reparateî, a mai spus Vasile Pavãl.

Se scumpesc chiriile?

Sorin Radu, consilier PNL, a spus cã la discutiile din comisie directorul SC Locativa a precizat cã pentru a avea aceiasi cifrã de afaceri va trebui sã recurgã la majorarea chiriilor sociale. ìO parte din incasãrile societãtii au scãzut, pe fondul diminuãrii chirilor la locuintele ANL, iar spatiul locativ este acelasi. Îl intreb pe director dacã isi mentine pozitia din comisie privitor la mãrirea chiriilor sociale?î, a intrebat Sorin Radu. Nicu Palade a rãspus cã, in prezent, la Guvern este in discutie o hotãrare, conform cãreia tariful chiriile la locuintele sociale ar urma sã se majoreze de la 0,86 lei la 1,24 lei/metru pãtrat. La capitolul venituri, la bugetul SC Locativa Vaslui este prevãzutã suma de 602 mii lei. Veniturile vor fi obtinute din activitãti de inchiriere locuinte sociale, apartamente, apartamente cu chirie ANL, taxe pentru eliberãri de acte si comisioane la rate apartamente, venituri din fonduri speciale care reprezintã redeventa restituitã de CL Vaslui in valoare de 15 mii lei. La capitolul cheltuieli este prevãzutã o sumã totalã de 623,7 mii lei, din care pentru bunuri si servicii cheltuielile prevãzute sunt de 188,15 mii lei, o sumã de 142,2 mii lei pentru cheltuieli de personal (139 cheltuieli de naturã salarialã si 3,2 mii lei cheltuieli cu asigurãrile si protectia socialã) etc. Locativa Vaslui administreazã un fond locativ de stat de 277 apartamente, din care 105 sunt apartamente ANL.