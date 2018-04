Joaca de-a Justitia. Pe banii nostri

vineri, aprilie 20, 2018, 3:00

Au trecut deja cateva sãptãmani bune de cand canalele de stiri sunt pline de subiectul ‘Revocarea doamnei Kovesi de la conducerea DNA’. Citim sau vedem la TV replici dinspre ministrul Tudorel Toader cãtre presedintele Iohannis si invers. Ma intreb, ca un cetãtean si contribuabil de rand: oare am rezolvat toate problemele din Justitie? Chiar trebuie sã punem la muncã o armatã de oameni care sã interpreteze si sã suceascã legea, poatepoate se gãseste o portitã prin care Tudorel Toader poate sã-l forteze pe Iohannis sã o revoce din functie pe Kovesi?! Toatã aceastã armatã de oameni este plãtitã din banii contribuabililor, iar rolul lor nu este sã-si piardã timpul cu ceva care este clar!!! Legea din momentul acesta nu-l poate forta pe presedintele Romaniei sã o revoce din functie pe Kovesi, ba, mai mult decat atat, nu-l forteazã nici mãcar sã dea un termen limitã pentru a rãspunde la solicitare. Totusi, a fãcut-o, a rãspuns: nu este de acord!! Nu inteleg de ce totusi, ministrul Justitiei insistã. Începe sã ne demonstreze ca nu intelege prea multe din politica internationalã, in orice caz, nimic despre pozitia pe care Romania o are si trebuie sã o aibã in continuare in Europa. Eu i-as sugera: gata, s-a terminat! Nu stiu dacã e bine sau nu sã o avem pe Kovesi in fruntea DNA, dar legea e lege! Este, cumva, o strategie – la care partidul de la guvernare se pricepe foarte bine – de a ne distrage atentia de la alte lucruri mult mai importante, ca de exemplu mãrirea salariilor sau, de fapt, scãderea lor?! Sau vrem sã acoperim mediatic valoarea inflatiei, care a atins cea mai mare cotã din ultimii ani?! Un alt ‘ciot’: Romania a imprumutat 2 miliarde de euro, cu plata celor mai mari dobanzi din regiune! De ce nu isi alocã timp Tudorel Toader si, alãturi de el, toti ceilalti membri ai Guvernului, in frunte cu premierul vorica Dãncilã, pentru a ne prezenta stadiul investitiilor promise la alegeri? Acestea ar trebui sã fie subiectele pe care guvernul nostru ar fi obligat sã se concentreze in fiecare zi, cu aceeasi ardoare cu care se concentreazã pe revocarea doamnei Kovesi. Stimati vasluieni, speranta moare ultima. De aceea, trebuie sã sperãm in continuare si sã adresãm, in fiecare zi, intrebãri celor care ne conduc. Despre: cand se va redeschide Spitalul din Negresti, cand vom avea si noi pãlmasii la tarã, apã curentã si drumuri cu un minim standard macar. Vã doresc multã… sperantã.

Romulus Doru Buhãescu, prim-vicepresedinte PMP Vaslui