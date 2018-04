Jaguar XJ 12 din 1976, o definitie a elegantei

vineri, aprilie 20, 2018, 3:00

Un Jaguar XJ 12 fabricat în 1976, precursor al masinilor folosite în prezent de familia regalã si primministrul britanic, proprietatea lui George Safir, poate fi acum admirat de vasluieni mai ales la evenimentele organizate de «Retromobil Club România» – Filiala Vaslui. Este vorba de unul din cele 14.226 autoturisme de lux cu motorul V12 din seria a doua a Jaguar XJ 12, un bolid care, pe lângã puterea motorului, se remarcã prin elegantã.

În februarie 2016, vasluianul George Safir, un pasionat de masini de epocã, a achizitionat din Olanda un Jaguar XJ12, fabricat în 1976. Cu toate cã masina se afla într-o stare de conservare destul de bunã, proprietarul a decis sã îi refacã complet interiorul si sã o revopseascã, aducând-o la standardele de fabricã. Dupã toate aceste operatiuni, a obtinut „Atestatul de Vehicul Istoric”. Prima si cea mai importantã participare a Jaguarului la un eveniment Retromobil Club România a avut loc pe 24 iunie 2017, la „Concursul de Elegantã Sinaia”. Acest concurs are o traditie care a început cu douã evenimente organizate în 1934 si 1935, reluat apoi în 2011, în aceeasi locatie, si care îsi dezvoltã acum faimã internationalã. Concursul se bucurã de participarea proprietarilor de vehicule din România si tãrile vecine, printre acestia fiind si cunoscutul colectionar de masini de epocã, fostul jucãtor de tenis Ion Tiriac. Din pacate, în urma jurizãrii, Jaguarul XJ 12 al vasluianului George Safir nu s-a clasat pe nici una din primele trei pozitii, însã autoturismul a fost foarte apreciat de publicul prezent la eveniment, mai ales de turistii strãini. Tot în 2017, Jaguarul XJ12 a participat la concursul pentru Vehicule Istorice, Retromobil Fest, organizat la Autodromul Titi Aur. Ultimul eveniment la care a putut fi vãzut de pasionatii vasluieni a fost „Retro Parada Toamnei 2017”, eveniment organizat de filiala Vaslui a „Retromobil Club România”, în Centrul Civic al municipiului. Producãtorul britanic de automobile Jaguar a început în 1968 sã producã si sã vândã o serie de masini de lux denumite Jaguar XJ, productia continuând, cu diferite modele, pânã în zilele noastre, actualul Jaguar XJ fiind lansat în 2009. Este una dintre masinile folosite de familia regalã britanicã, iar o versiune blindatã este utilizatã pentru transportul priemierului britanic. Versiunea XJ12, anuntatã în iulie 1972, a folosit un motor V12 de 5,3 litri. Masina prezentatã la acel moment a fost singura cu patru usi si motor cu 12 cilindri, dezvoltând o vitezã maximã de 225 km/h, produsã în masã. Era la acel moment cea mai rapidã masinã cu patru locuri disponibilã. Proiectarea instalatiei de rãcire a motorului V12 a fost pentru ingineri o adevãratã provocare, asta pentru cã XJ12 avea un radiator complex încrucisat si împãrtit în douã sectiuni orizontale separate si sustinut cu rezervoare de alimentare cu lichid de rãcire la fiecare capãt. Ventilatorul motorului a fost adaptat sã se roteascã la o vitezã de 10 ori mai mare decât turatia motorului. Sistemul de alimentare cu combustibil a fost prevãzut cu o supapã de sigurantã care sã returneze combustibilul în rezervor atunci când presiunea carburantului în furtune depãseste 1,5 psi, pentru a reduce riscul blocãrilor de vapori la temperaturã ridicatã. Bateria masinii a beneficiat de un neobisnuit ventilator de rãcire controlat termostatic. Au fost construite 3.235 de astfel de XJ12 de prima generatie. Seria II a modelului XJ a fost lansatã în anul 1974 si, din punct de vedere vizual, erat diferentiat de predecesoarele lor de barele de protectie ridicate pentru a respecta reglementãrile americane privind siguranta în cazul accidentelor, ceea ce a necesitat o grilã mai micã, completatã de o intrare discretã aditionalã direct sub bara de protectie. Interiorul a primit o actualizare substantialã, incluzând sistemele simplificate de încãlzire si sisteme de climatizare. Desi productia mondialã a seriei II s-a încheiat în 1979, un numãr de autoturisme a mai fost produs în Cape Town, Africa de Sud, pânã în 1981. Au fost produse un numãr total de 91,227 de modele Seria II, 14,226 dintre acestea echipate cu motorul V12. Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA, este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.