ISU Vaslui, stand propriu la bursa locurilor de muncã

luni, aprilie 23, 2018, 3:00

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui a participat, vineri, cu un stand propriu la Bursa locurilor de muncã. Viitorii candidati ce urmeazã a fi selectionati, vor putea opta pentru urmãtoarele institutii de invãtãmant militare: – Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie ‘Alexandru Ioan Cuza’ Bucuresti (duratã 4 ani) – 37 locuri pentru I.G.S.U.; – Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din cadrul Academiei de Politie ‘Alexandru Ioan Cuza’ Bucuresti (duratã 4 ani) – 10 locuri pentru I.G.S.U.; – Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civilã’Pavel Zãgãnescu’ Boldesti, judetul Prahova (1 an) – 265 de locuri pentru subofiteri pompieri si protectie civilã, iar 25 locuri pentru maistri militari auto. Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie sã indeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii: – sã aibã cetãtenie romanã si domiciliul in Romania; – sã cunoascã limba romanã, scris si vorbit; – sã aibã capacitate deplinã de exercitiu; – sã fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic; – sã aibã varsta de minimum 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la examenele de admitere in institutiile de invãtãmant, sã ii implineascã in cursul anului in care participã la concursul de admitere; – sã fie absolventi de liceu cu diplomã de bacalaureat; – sã aibã un comportament corespunzãtor cerintelor de conduitã admise si practicate in societate; – sã nu aibã antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea; – sã nu fie in curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvarsirea de infractiuni; – sã nu fi fost destituiti dintr-o functie publicã sau sã nu le fi incetat contractul individual de muncã pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; – sã nu fi desfãsurat activitãti de politie politicã, astfel cum sunt definite prin lege; – sã aibã varsta de panã la 27 de ani, impliniti in anul participãrii la concurs; – sã fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invãtãmant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueazã prin notã/punctaj/calificativ purtarea elevului; – sã nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invãtãmant. În vederea inscrierii, candidatii se vor adresa Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui, situat in Palatul Prefecturii din municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, etajul III, de luni panã joi, intre orele 09.00-16.00, si vineri, intre orele 09.00-12.30. Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul unitãtii www.isuvaslui.ro si la numãrul de telefon 0235.311.212, interior 29.071 si 29.075.