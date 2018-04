Invitatia USR Bârlad: planteazã pentru sãnãtate, planteazã pentru viitor!

vineri, aprilie 13, 2018, 3:00

USR Barlad si Directia Silvicã Vaslui lanseazã public invitatia de a participa, sambãtã, 14 aprilie, la o activitate de plantare in Zona ‘Cotu Negru’, din municipiul Barlad. Va, fi, dau asigurãri organizatorii, ‘o zi petrecutã in naturã, in care vom combina utilul cu plãcutul’. Punctul de intalnire din ziua plantãrii va fi urmãtorul: zona Cotu Negru, intrarea dinspre Barlad, incepand cu ora 9.00. ‘Pentru a avea parte de o experientã cat mai agreabilã, vã recomandãm sã vã luati incãltãminte cu talpa groasã (ghete, bocanci, adidasi cu talpa ridatã etc.), haine adaptate prognozei meteo din acea zi si eventual un tricou de schimb. Optional, puteti aduce mãnusi de grãdinã, pentru a evita bãtãturile. Vom face tot posibilul sã asigurãm uneltele necesare. Dacã aveti posibilitatea sã aduceti unelte proprii (harlet si/sau sapã), apreciem. Vom pune la dispozitie apã potabilã. În functie de timpul pe care veti fi dispusi sã il investiti, vã recomandãm sã vã aduceti si un sandvis sau ceva mai consistent’, mentioneazã organizatorii evenimentului.