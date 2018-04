Învãtãmântul vasluian – 1.000 de actiuni pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire

marți, aprilie 3, 2018, 3:00

Conducerea invãtãmantului vasluian a considerat Centenarul Marii Uniri un bun prilej pentru organizarea unor actiuni de promovare, in randul elevilor, si nu numai, a valorilor nationale, patriotismului si iubirii de tarã. ‘Încã de anul trecut, am cerut conducerilor unitãtilor de invãtãmant sã pregãteascã actiuni prin care sã marcheze Centenarul Unirii, insã sã nu se rezume doar la obisnuitele depuneri de coroane. Pot spune cã rãspunsul a fost peste asteptãri, numãrul actiunilor avand legãturã cu acest subiect important pentru toti romanii, programate a fi implementate in acest an, fiind de circa o mie. Activitãtile sunt deosebit de diversificate, cuprinzand: proiecte educative locale si judetene, simpozioane, seminare, conferinte, dezbateri tematice, concursuri, expozitii, excursii tematice, activitãti cultural-artistice ori intreceri sportive. Vreau sã multumesc autoritãtilor locale si judetene care si-au anuntat participarea si ajutorul in organizarea acestor activitãti’, a declarat Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui, cu ocazia sedintei de Colegiu Prefectural, atunci cand a prezentat in detaliu lista activitãtilor prilejuite de Centanarul Unirii programate a avea loc in acest an. Actiunile vor avea loc la unitãti scolare din intreg judetul, 434 dintre acestea urmand a fi organziate in scoli din mediul urban si 546 activitãti, in scoli din mediul rural. Între acestea, trebuie remarcate numeroasele activitãti organizate la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ din Husi, institutie care, tot in acest an, marcheazã o sutã de ani de la infiintare. O importantã aparte o vor avea activitãtile ce vor fi organziate in colaborare cu institutiile scolare din Republica Moldova, dupã ce, pe 18 mai 2017, a fost semnat un acord de parteneriat in acest sens intre Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Inspectoratul Scolar National al Republicii Moldova si Institutul de Stiinte ale Educatiei din Republica Moldova. Ulterior, au fost incheiate acorduri de parteneriate intre ISJ Vaslui si un numãr de 13 de consilii raionale, dar si mai multe astfel de acte, direct intre unitãti de invãtãmant de pe cele douã maluri ale Prutului. De altfel, primele concretizãri ale acestui acord, actiuni de formare ale dascãlilor si directorilor de scoli moldoveni, dar si actiuni comune ale scolilor vasluiene si cele din Republica Moldova, au inceput sã fie organizate incã de anul trecut. Cat priveste actiunile comune programate in anul Centenarului Marii Uniri, acestea vor culmina pe 29 noiembrie 2018 printr-o activitate generalã, in toate scolile din judetul Vaslui si in institutiile similare partenere din Republica Moldova – ‘Centenarul in port popular’, urmatã, in luna decembrie de editarea volumului jubiliar ‘100 de texte alese pentru Centenar’. ‘Este datoria noastrã, ca dascãli, dar si datoria moralã, ca romani, sã incercãm sã insuflãm noii generatii sentimentele de apartenentã de tarã, patriotism si mandria de a fi roman, iar implinirea a o sutã de ani de la reintregirea tãrii consider cã este cel mai bun prilej in acest sens, si mã bucur cã toti factorii de decizie de la nivel local sau judetean au rãspuns pozitiv la propunerile noastre’, a adãugat prof Gabriela Plãcintã.