Întâi zãpada si apoi ploile au blocat lucrãrile din agriculturã

Lucrãrile din sectorul agricol din judetul Vaslui sunt blocate din cauza umiditãtii din sol. Panã la aceastã datã nu au fost efectuate lucrãri de pregãtire a solului sau insãmantarea culturilor de primãvarã si toti fermierii asteaptã imbunãtãtirea vremii. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a spus cã dor in zona Prutului au fost bãltiri pe unele suprafete agricole, insã ANIF a intervenit si problemele au fost rezolvate. ìLa aceastã orã, ar fi trebuit sã fie insãmantate culturile de mazãre, orzoicã, ovãz si sã fie pregãtit terenul pentru insãmantarea culturii de floarea-soarelui. Anul trecut, la aceastã datã aveam deja suprafete de teren semãnate cu floarea-soarelui. O parte din aceste culturi trebuiau sã fie deja semãnate. Se asteaptã ca dupã Sãrbãtorile de Paste temperaturile sã creascã si agricultorii sã poatã intra pe campuri. Acum, nu se poate intra, asa cã nu s-a fãcut nicio lucrare. Se lucreazã doar in sectorele pomicol, viticol si legumicol, dar nu si la cultura mare’, a spus Gigel Crudu. Anul acesta, 66 de legumicultori vasluieni s-a inscris deja in programul guvernamental pentru acordarea ajutorului de minimis la tomate. Fatã de anul trecut, cand doar 48 de fermieri au dus programul panã la capãt, interesul este mult mai ridicat. Legumicultorii au inceput pregãtirea pentru noul an incã din luna ianuarie. Avand in vedere experienta producãtorilor agricoli, specialisii din cadrul DAJ Vaslui prognozeazã cã, in cazul unor conditii meteorologice favorabile, programul de tomate va avea rezultate excelente.