Încasãrile la bugetul local al municipiului Vaslui sunt în grafic

miercuri, aprilie 4, 2018, 3:00

Luni, 2 aprilie 2018, a fost ultima zi de platã din cadrul primului tremen pentru achitarea taxelor si impozitelor la bugetul local al municipiului Vaslui. Termenul de platã a fost decalat din cauza faptului cã ziua de 31 martie a fost nelucrãtoare si, potrivit legii, programul de incasare se prelungeste panã in ziua lucrãtoare urmãtoare. Eugen Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui, a precizat cã cetãtenii municipiului au rãspuns pozitiv la apelul municipalitãtii privind achitarea obligatiilor financiare pe anul curent. ‘Suntem in grafic cu incasãrile. În cursul lunii martie au venit si persoane fizice si juridice sã plãteascã taxele si impozitele locale. În zilele urmãtoare, vom vedea exact care este situatia la capitolul incasãri’, a precizat Eugen Bot. Pentru acest an, Primãria Vaslui a prognozat cã va incasa din taxele si impozitele locale o sumã totalã de 25,4 milioane de lei. Programul de incasãri pentru luna ianuarie a fost de 2,1 milioane de lei, iar pentru februarie, de 2,5 milioane de lei. Pentru luna martie 2018, veniturile preconizate a se colecta din taxele si impozitele locale se ridicã la suma de 7,5 milioane de lei. La capitolul venituri, bugetul local pe 2018 are prevãzutã suma de 100.027.372 lei, in timp ce la capitolul chetuieli, suma prognozatã se ridicã la 107.401.000 lei. Deficitul in valoare de 7.373.628 lei va fi finantat din excedentul inregistrat pe exercitiul bugetar 2017. Valoarea de 100 milioane de lei a bugetului pe anul 2018 este mai mare cu 16 milioane fatã de anul 2017 si cu 27 de milioane mai mare comparativ cu anul 2016. De asemenea, la sectiunea de dezvoltare, suma de 16 milioane lei repartizatã pentru investitii este mai mare cu 12 milioane lei fatã de ultimii doi ani.