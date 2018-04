Iatã cum îsi pot recupera soferii banii plãtiti

miercuri, aprilie 4, 2018, 3:00

Guvernul a eliminat, joia trecutã prin ordonantã de urgentã, obligativitatea de a anexa la cererea de restituire a taxei auto ori a timbrului de mediu a documentelor privind plata taxei, certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a masinii.

Mãsura de simplificare a procedurilor de restituire pe cale administrativã a taxei auto sau a timbrului de mediu este inclusã intr-o ordonantã de urgentã adoptatã joi de Executiv. ‘Se eliminã obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a documentelor privind plata taxei, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, pentru cã organul fiscal are posibilitatea de a verifica informatiile respective, inscrise de contribuabil in cerere, in baza de date pe care o detine sau la care are acces’, a declarat purtãtorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. El a mai spus cã Executivul a aprobat si celelalte prevederi din ordonanta de urgentã, anuntate de premierul Viorica Dãncilã la incepul sedintei de Guvern, respectiv reducerea accizei la motorinã pentru transportatorii de mãrfuri si persoane, dar si piosibilitatea ca mIcrointre prinderile sã poatã sponsoriza ONG-urile certificate ca fiind furnizori de servicii sociale. De asemenea, Barbu a precizat cã o altã mãsurã introdusã de ordo – nantã vizeazã retinerea la sursã a impozitului pe venit de cãtre plãtitorii veniturilor din activitãti independente realizate de persoane fizice in baza contractelor de activitate sportivã incheiate conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificãrile si completãrile ulterioare, urmãrind facilitarea colectãrii impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de aceste categorii de persoane fizice, prin simplificarea obligatiilor declarative ale persoanelor fizice care realizeazã astfel de venituri.