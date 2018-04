«Hristos a înviat!» – Concert Pascal

joi, aprilie 5, 2018, 3:00

Cea mai veche si importantã sãrbãtoare a crestinãtãtii, care aduce omenirii speranta mântuirii si a vietii vesnice – Pastele – va aduce la Vaslui un concert de suflet, marti, 10 aprilie, de la orele 16.00, la Curtile Domnesti din Vaslui. Vasluienii vor avea ocazia sã asiste la recitalul oferit de Paula Seling, Marius Ciprian Pop si Corala „Fantasia”, coordonatã de prof. Vasile Negurã.

Sunt ani la rand de cand, in preajma marilor sãrbãtori crestine, Primãria municipiului Vaslui organizeazã evenimente culturale specifice ca formã de manifestare artisticã, oferind vasluienilor un mod inedit de a celebra momentele unice de peste an. În cadrul acestor concerte, Vasluiul a gãzduit, de-a lungul timpului, nume reprezentative ale lumii artistice de la nivel national: Dorel Visan, Mariana Anghel, Ionut Fulea, Dinu Iancu Sãlãjanu, Nãstãcuta Iuga, Grupul folcloric instrumental ßTara Silvanei’, sau Grupul folcloric instrumental ßMostenitorii’- Maramu – res. Un astfel de eveniment nu poate lipsi nici in anul Centenarului Marii Uniri, municipalitatea pregãtind vasluienilor un eveniment cu totul special. Concertul Pascal ßHristos a inviat!’ va fi organizat de cãtre Primãria municipiului Vaslui marti, 10 aprilie, incepand cu ora 16.00, in incinta unei locatii cu valoare de simbol pentru vasluieni: Biserica ßTãierea Capului Sfantului Ioan Botezãtorul – site-ul arheologic Curtile Domnesti’. Invitatii, Paula Seling, Marius Ciprian Pop si Corala ßFantasia’, coordonatã de prof. Vasile Negurã, vor prezenta un recital de pricesne si muzicã religioasã, intregindu-vã astfel frumusetea Sãrbãtorilor Pascale. Concertul Pascal ßHristos a inviat!’ se anuntã a fi un eveniment de exceptie, prin prisma calitãtii invitatilor, Paula Seling si Corala ßFantasia’ neavand nevoie de prezentãri suplimentare, iar Marius Ciprian Pop este preot misionar al Patriarhiei Romane, interpret de muzicã popularã traditionalã si director adjunct al Centrului Cultural al Ministerului de Interne.