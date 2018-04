Femei în politicã: reprezentativitate si misiune

vineri, aprilie 20, 2018, 3:00

Vineri, 20 aprilie, cu incepere de la ora 18.00, in sala micã a Cinema Victoria, din Barlad (strada Republicii nr. 250), publicul interesat este invitat la o dezbatere cu femei care au reusit in politicã, pe teme ca: de ce este necesarã implicarea femeilor, care a fost reteta lor de succes, dar si care au fost dezamãgirile si satisfactiile lor. Dezbaterea este cu atat mai necesarã cu cat, desi reprezintã mai mult de 50% din populatie, femeile ocupã mai putin de 20% din locurile din consiliile locale si din Consiliul Judetean Vaslui. Mai mult, doar 3 din 10 parlamentari sunt femei in acest moment. În Parlament, mai putin de 20% dintre parlamentari sunt femei. Cum putem imbunãtãti procentul de reprezentativitate, educatia si rolul femeii in schimbarea politicii? La dezbaterea organizatã de USR Vaslui, moderatã de Mihai Botez, deputat USR de Vaslui si presedinte al Organizatiei judetene Vaslui a USR, vor participa Cosette Chichirãu, deputat USR de Iasi, Raluca Amariei, vicepresedinte USR, si Cristina Coroblea, consilier local din partea USR in Consiliul local al Sectorului 5, Bucuresti. ‘Invitatia este adresatã doamnelor si domnisoarelor care doresc o portie sãnãtoasã de inspiratie de la femei care au reusit, dar si domnilor care ar dori totusi sã inteleagã mai bine si punctul de vedere al femeilor referitor la subiectul discutat. Suntem siguri cã dezbaterea va fi una cu intere santã si captivantã’, sustin organizatorii evenimentului.