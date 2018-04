Exercitiu complex al pompierilor, în Vama Albita

luni, aprilie 2, 2018, 3:00

Potrivit scenariului exercitiului, in data de 28.03.2018, ora 11.30 s-a primit prin apelul unic de urgentã 112 cã, pe DE 581, in dreptul Statiei de distributie a carburantilor, la intrarea in tarã, prin Vama Albita, o autocisternã care transportã sub – stante chimice, respectiv amoniac, din cauza neadaptãrii vitezei la conditiile de drum si aparitia unei defectiuni tehnice la sistemul de franare, a pãrãsit partea carosabilã, iar un urma coliziunii cu elementele din decor s-au produs avarii, rezultand scurgeri de amoniac lichid si gazos. În urma emanatiilor de gaze toxice, conducãtorul auto a rãmas inconstient in cabinã. Participantii la trafic au intrat in panicã, doi dintre acestia au pierdut controlul volanului, drept pentru care douã autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma accidentului rutier a rezultat incarcerarea a 5 persoane, acestea fiind grav rãnite. În urma supraso – licitãrii instalatiei electrice la o cusetã destinatã controlului trecerii de frontierã a izbucnit un incendiu, iar personalul locului de muncã nu a reusit stingerea acestuia. Ca urmare a evenimentelor create in zona Vama Albita, s-a dispus punerea in aplicare a ‘Planului Rosu de Interventie’. În urma apelului unic de urgentã 112, inspectorul sef al ISU Vaslui, col. Ghiorghe Blagoci, a dispus si condus gestionarea situatiilor tactice, a urmãtoarelor forte: 4 autospeciale cu apã si spumã, 1 autospecialã de descarcerare grea, echipa C.B.R.N. cu autospeciala de interventie, autospeciala de cãutare-salvare, autospeciala de transport victime multiple, douã autospeciale de interventie si comandã, un microbuz si un camion cu modulul de cãutare – salvare. În sprijin au fost directionate forte din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Vaslui, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui, Unitatea Militarã nr, 01776 Husi, Serviciul Judetean de Ambulantã Vaslui, Garda de Mediu Vaslui, UPU-SMURD Vaslui si forte din cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgentã Dranceni. Exercitiul a avut ca obiectiv general verificarea timpului de reactie si a posibilitãtilor tehnice de interventie ale fortelor si mijloacelor tehnice conform registrului de capabilitãti, precum si pregãtirea institutiilor care trebuie sã intervinã in cazul situatiilor de urgentã create, dupã caz. Structurile participante la exercitiu au fost: Institutia Prefectului, ISU ßPodul Înalt’ al judetului Vaslui, IPJ Vaslui, IJJ Vaslui, STPF Vaslui, UM nr. 01776 Husi, SJA Vaslui, Garda de Mediu Vaslui, UPUSMURD Vaslui si forte din cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgentã Dranceni. Actiunea s-a incheiat cu o analizã a modului si capacitãtii de interventie in cazul producerii unor situatii dfe urgentã, concluzia fiind cã fortele participante au demonstrat ca pot gestiona corect si coerent o situatie de urgentã de o asemenea anvergurã.