E.ON România si CERT-RO colaboreazã pentru cresterea securitãtii cibernetice a retelelor de electricitate

vineri, aprilie 13, 2018, 3:00

E.ON România si Centrul National de Rãspuns la Incidente de Securitate Ciberneticã CERT-RO au încheiat un protocol de colaborare care are ca principal scop schimbul de informatii în domeniul securitãtii cibernetice, sustinerea campaniilor de constientizare a riscurilor din domeniul securitãtii cibernetice, precum si facilitarea schimbului de experientã între specialisti.

‘Luãm foarte in serios riscurile asociate unor incidente sau atacuri cibernetice. Sistemele digitale din retelele noastre de distributie a energiei electrice pot fi tinta unor astfel de atacuri cu consecinte potentiale deosebit de serioase asupra securitãtii furnizãrii, precum si cu pagube insemnate pentru companie. Totodatã, suntem constienti de obligatiile care ne revin in privinta protejãrii sistemelor energetice care oferã servicii esentiale, precum si a datelor colectate si administrate’, a declarat Frank Hajdinjak, CEO E.ON Romania. Potrivit specialistilor, odatã cu cresterea rolului tehnologiilor digitale in infrastructura energeticã, cele mai mari riscuri la adresa sistemelor sunt reprezentate de atacurile cibernetice. Studiile de piatã aratã cã, in cea de-a doua jumãtate a anului trecut, cel mai mare numãr de atacuri cibernetice a avut loc impotriva organizatiilor din domeniul energiei si impotriva integratorilor de sisteme industriale de control. Prin protocolul incheiat cu E.ON, CERT-RO isi extinde reteaua de parteneri din sectorul energetic, in contextul transpunerii in legislatia nationalã a Directivei privind adoptarea de mãsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a retelelor si a sistemelor informatice in Uniunea Europeanã (Directiva NIS). Legea de transpunere va impune mãsuri minime de securitate si cerinte de notificare operatorilor de servicii din mai multe sectoare esentiale: energie, transporturi, utilitãti, sistemul bancar, sãnãtate, piete financiare si infrastructuri digitale. Grupul german E.ON a intrat in Romania in anul 2005, cand a preluat fostele societãti de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice. Companiile din structura grupului opereazã o retea de distributie a gazelor naturale in lungime de peste 22.000 km, respectiv o retea de distributie a energiei electrice de peste 81.000 km si deservesc circa 3,1 milioane de clienti din 20 de judete (Cluj, Bistrita Nãsãud, Maramures, Satu Mare, Sãlaj, Timis, Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Mures, Sibiu, Alba, Harghita, Iasi, Botosani, Vaslui, Suceava, Neamt si Bacãu). De la intrarea pe piata localã, E.ON a investit circa 1,5 miliarde de euro in principal pentru modernizarea retelelor de gaze si electricitate si a virat cãtre stat 1,9 miliarde de euro sub formã de impozite si taxe. Centrul National de Rãspuns la Incidente de Securitate Ciberneticã este punct unic de contact la nivel national pentru prevenirea, analiza, identificarea si reactia la incidente de securitate ciberneticã din spatiul cibernetic romanesc, dar si in relatia si comunicarea cu institutii omoloage CERT-RO de pe teritoriul Uniunii Europene.