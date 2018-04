Dupã ce si-a violat propria fiicã, vrea în libertate, pe motiv cã a fost… tatã model!

miercuri, aprilie 18, 2018, 3:00

Neculai Asavei, bãrbatul acuzat cã ar fi abuzat sexual, în mod repetat, de propria sa fiicã, a contestat mãsura arestãrii preventive luatã de Judecãtoria Vaslui asupra sa. Povestile sale, cum cã ar fi un sot si tatã model, nu au fost însã crezute de judecãtorii Tribunalului Vaslui, care i-au respins contestatia.

În a treia zi de Paste, ancheta politistilor chemati sã rezolve un conflict domestic in comuna Bogdana a scos la ivealã fapte incredibile. Capul familiei, Neculai Asavei, in varstã de 40 de ani, nu doar cã-si teroriza si bãtea groaznic sotia si cei trei copii, dar, de aproape un an, a abuzat sexual, in mod repetat, de propria sa fiicã, fãrã ca nimeni sã reclame acest lucru. Bãtãile si certurile din familie, ajunse o obisnuintã, erau cunoscute de vecini si apropiati, insã nimeni nu si-a inchipuit cã bãrbatul ar fi capabil si de alte grozãvii, aceea de a-si viola propriul copil. Totul a inceput vara trecutã, cand, bãut fiind, Neculai Asavei, a poftit la trupul fetei cele mari, in varstã de 17 ani. Ulterior, el a recidivat mai multe ori si, pentru a se asigura cã fata nu va spune nimic, a amenintato cã, in caz contrar, nu o va mai lãsa sã meargã la liceu. Fata a povestit totusi mamei cele intamplate, insã nici aceasta nu a avut curaj sã spunã nimãnui, de frica bãtãilor. În ultima zi de Paste, Neculai Asavei a venit iar bãut acasã si si-a luat la bãtaie nevasta, care a fugit impreunã cu cei trei copii si s-a adãpostit la pãrintii ei, in satul vecin, Lacul Babei, din comuna Bogdana. Nervos, bãrbatul s-a dus dupã ei, starnind un scandal monstru si lovindu-si sotia si pe mama acesteia. Alertati de tipetele femeilor, vecinii au anuntat politia si, in prezenta oamenilor legii, mama si fiica au avut in sfarsit curajul sã povesteascã calvarul prin care au trecut. Neculai Asavei a fost retinut si ulterior arestat preventiv pentru comiterea infractiunilor de viol, violente in familie, loviri si alte violente, violare de domiciliu si tulburarea ordinii si linistii publice. Cazul a ajuns si in atentia DGASPC, care, dupã evaluarea situatiei, va lua mãsuri de apãrare a membrilor familiei abuzate si, dacã va fi cazul, de consiliere psihologicã a fetei violate de propriul tatã. Acesta din urmã, dand dovadã de tupeu maxim, a si contestat, imediat dupã arestarea sa, sentinta Judecãtoriei Vaslui, fãrã succes insã, Tribunalul Vaslui respingand aceastã contestatie, ca nefondatã. În aceste conditii, sotia si cei trei copii vor putea sta fãrã frica de a fi bãtuti si abuzati, mãcar pentru 30 de zile, durata mandatului de arestare preventivã care ar putea fi prelungit cel putin panã la o probabilã condamnare la ani grei de inchisoare pe care-i riscã Neculai Asavei.