Doar o treime din liceeni a luat în serios simularea Bacalaureatului

luni, aprilie 2, 2018, 3:00

Doar o treime dintre liceenii de clasa a XII-a vasluieni ar fi promovat Bacalaureatul, dacã nu ar fi fost vorba doar de o simulare a examenului, fãcutã pentru a testa nivelul cunostintelor acumulate. În ceea ce priveste pe elevii de-a XI-a, dezinteresul a fost chiar mai mare, doar 25,67% dintre participantii la simulare reusind sã obtinã medii peste 6!

Ca de obicei la simulãrile examenelor nationale, fie cã e vorba de Evaluare, fie de Bacalaureat, elevii nu dau intreaga mãsurã a capacitãtii lor, astfel cã promovabilitatea inregistratã este cam de douã ori mai micã decat cea de la adevãratele examene. Nici in acest an nu s-a fãcut exceptie de la regulã, doar un sfert dintre elevii vasluieni de clasa a XI-a care au participat la simularea Bacalaureatului reusind sã ia note de trecere. În ceea ce priveste elevii din anul terminal de liceu, nici acestia nu s-au prezentat mai bine, doar 35,21% din cei circa 2.700 de liceeni de la cursurile de zi care au sustinut simularea reusind sã aibã medii peste 6, iar lucrãrile a aproape o treime din ei au fost notate cu note mai mici de 5! Chiar dacã nu mai putin de 40 de elevi de clasa a XII-a si 28 de elevi dintr-a XI-a au reusit totusi sã obtinã nota maximã, Vasluiul nu are nici un licean care sã fi reusit performanta de a obtine una dintre cele 48 medii de 10 inregistrate la nivel national. Ca de obicei, cele mai slabe rezultate au fost obtinute la matematicã, acolo unde procentul celor care nu au primit nici mãcar notã de trecere este de 62% din totalul celor 1.711 elevi care au sustinut examenul, fiind inregistrate doar 5 note de 10. La polul opus a fost istoria, materie la care promovabilitatea a fost de 71,30% si au fost acordate 11 note maxime, in timp ca rezultatele la limba si literatura romanã, 59% promovabilitate, fãrã nici o notã de 10, se inscriu in statistica normalã a ultimilor ani. Liceenii s-au arãtat mult mai bine pregãtiti la materiile la care au sustinut proba la alegere a profilului si specialitãtii, acolo unde, in general, majoritatea notelor au fost peste pragul minim de 5, iar la infomaticã, de exemplu, peste 80% dintre candidati au promovat examenul. Rezultatele obtinute ar trebui sã constituie prilej pentru o analizã foarte serioasã, iar liceenii care vor sustine in acest an examenul de Bacalaureat sã munceascã, in perioada rãmasã, pentru remedierea carentelor. Cã se poate, s-a demonstrat chiar anul trecut, cand, in conditiile in care, la simulare, procentul de promovabilitate a fost asemãnãtor cu cel de acum, Bac-ul a fost trecut de 76,67% dintre absolventii de liceu vasluieni.