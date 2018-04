Directia Agricolã Vaslui verificã legumicultorii la rãsaduri

miercuri, aprilie 18, 2018, 3:00

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a inceput verificarea legumicultorilor care s-au inscris in programul de tomate. Din cei 76 de producãtori care fac parte din program, 20 au finalizat deja plantarea rãsadurilor pe o suprafatã de 1.000 metri pãtrati. ‘Dupã cresterea temperaturilor, ritmul plantãrilor a crescut mult. Panã la sfarsitul lunii aprilie, toti legumicoltorii vor planta rasadurile in solarii sau sere. Anul trecut, 48 de fermieri vasluieni care s-au inscris in program au incasat o sumã totalã de 135.000 leiî, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Programul se adreseazã producãtorilor agricoli atat persoane fizice care detin atestat de producãtor emis in baza Legii nr. 145/2014 valabil panã la data plãtii ajutorului de minimis, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale. Valoarea sprijinului financiar al programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate care se acordã beneficiarilor este de 13.797,9 lei/beneficiar/an, contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an. Pentru a fi eligibili acordãrii acestei forme de sprijin financiar, beneficiarii trebuie sã indeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii: sã detinã o suprafatã cultivatã cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 metri pãtrati, sã obtinã o productie de minimum 2 kilograme tomate/metrul pãtrat, sã fie inregistrati in evidentele registrului agricol, sã facã dovada productiei realizate prin documente justificative privind comercializarea productiei. Pentru anul 2018, valorificarea productiei de tomate se va efectua in perioadele 1 ianuarie – 31 mai inclusiv si/sau 1 noiembrie – 20 decembrie inclusiv.