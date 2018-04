Dezbateri aprinse pe viitoarea strategie de dezvoltare a Bârladului

vineri, aprilie 20, 2018, 3:00

Ieri, timp de douã ore, sala de sedinte a Primãriei Bârlad sa dovedit neîncãpãtoare pentru câteva zeci de reprezentanti ai tuturor institutiilor locale, si nu numai, care ar putea pune umãrul la dezvoltarea viitoare a Bârladului.

În acest fel, municipalitatea a dat startul a douã zile de dezbatere pe tema definitivãrii ‘Strategiei de dezvoltare a municipiului Barlad pentru perioada 2018-2025’. Primul grup de lucru constituit ieri a avut ca principale teme de dezbatere ‘Mediul, infrastructura si dezvoltarea urbanã’ iar organizatorilor le-au rãspuns prezent reprezentanti ai aproape tuturor institutiilor care ar putea beneficia de pe urma unor proiecte locale de interes major. Viitoarea strategie a fost prezentatã audientei de cãtre Florentina Macovei, directorul Departamentului de Consultantã al societãtii care se va ocupa de strategia localã pentru urmãtorii ani. Prezentarea s-a canalizat pe douã mari coordonate, in spetã un portofoliu de proiecte individuale pe care Unitatea Administrativ-Teritoarialã Barlad doreste sã le implementeze cu fonduri europene si nu numai, si un altul de proiecte ale unor entitãti administrative judetene si centrale cu impact major asupra localitãtii. Ce-i drept, pe hartie, obiectivele prezentate aratã frumos, insã panã ca acestea sã ajungã sã poatã beneficia si de finantare mai e cale lungã. Au remarcat acest lucru chiar cei implicati direct in unele proiecte sau principalii beneficiari. În primul rand, trebuie spus cã viitoarea strategie a reusit sã atingã toate minusurile orasului, plecand de la educatie, sãnãtate si culturã, panã la marile proiecte de infrastructurã rutierã sau stimulare a fortei de muncã si amediului de afaceri. Primarul Barladului, Dumitru Boros, a punctat, la un moment dat, necesitatea urgentã a deschiderii orasului prin lãrgirea teritoriului administrativ ca fiind singura sansã de dezvoltare localã. ‘Asa cum am spus-o in nenumãrate randuri, dacã Barladul nu va gãsi una sau mai multe solutii de a se extinde, va rãmane in continuare condamnat la stagnare. Stiti foarte bine cate eforturi facem in aceste zile, alãturi de Consiliul Local, pentru amenajarea unui nou cartier de case, in partea de vest a orasului. Însã este insuficient. Nu putem atrage investitori cand suntem una din localitãtile cu cea mai mare concentratie urbanã la nivel national. Asadar, Barladul trebuie deschis fie prin suburbii, fie prin constituirea unei zone metropolitane. Rãmane de vãzut dacã aceastã ultimã variantã, asa cum ni s-a sugerat cã ar fi cea mai potrivitã, poate fi aplicatã si la nivelul municipiului Barlad, sau se adreseazã exclusiv oraselor resedintã de judet’, a spus primarul Boros. Dupã o prezentare pe larg a proiectelor care se vrea a fi implementate in perioada de referintã, respectiv panã in 2025, din salã au venit mai multe remarci, atat pentru completarea unor initiative, cat mai ales pentru imbunãtãtirea lor astfel incat sã devinã eligibile la finantare. Asa cum era de asteptat, cele mai multe completãri le-au fãcut o parte din consilierii locali prezenti in salã (sapte de la PNL, doi de la PSD si un independent), insã nu s-au dat in lãturi de la remarci nici reprezentantii Politiei Locale, Aquavas, ai institutiilor care administreazã si intretin drumurile judetene si nationale, ai furnizorilor de energie electricã si gaze naturale sau ai celor mai multe dintre serviciile primãriei. ‘Faptul cã participati in numãr atat de mare la lansare acestei prime forme a viitoarei strategii de dezvoltare a orasului nu poate decat sã ne bucure. Absolut toate propunerile care au venit din partea dumneavoastrã pe marginea proiectelor propuse nu sunt doar binevenite, ci aratã cã doar o implicare colectivã poate duce la rezultate bune si foarte bune pentru viitor. Eu vã multumesc si vã felicit pentru toate aceste propuneri si vã asigur cã, punctual, ele vor fi tratate cu seriozitate si introduse in proiectele pe care UAT Barlad le va propune la finantare, in functie de axele de finantare existente sau care vor apãrea in perioada tintã’, a spus, in incheiere, Florentina Macovei, directorul departamentului de consultantã. Prima zi de dezbateri pe grupuri de lucru s-a terminat, ieri, dupã ora 16.00, avand ca temã ‘Competitivitatea economicã’ urmand ca astãzi, de la ora 10.00, discutiile de grup sã se reia pe tema ‘Educatie, sãnãtate si incluziune socialã’.