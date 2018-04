De vorbã cu personalitãtile locale, la Penitenciarul Vaslui

joi, aprilie 26, 2018, 3:00

Continuand seria demersurilor incepute de Directia de Reintegrare Socialã in anul 2012, Penitenciarul Vaslui a organizat, ieri, la sediul penitenciarului, activitatea ‘De vorbã cu personalitãtile locale’, avand ca invitat pe Bianca- Alexandra Spanu. Astfel de intalniri organizate semestrial, reprezintã o diversificare a activitãtilor derulate in detentie si valorificarea experientei de viatã si a modelelor de reusitã in plan social ale unor personalitãti recunoscute in plan local. Prin astfel de actiuni, se urmãreste promovarea adevãratelor valori sociale si umane, precum dorinta de cunoastere si perfectionare, munca, studiul, perseverenta, corectitudinea si pasiunea Bianca nu ocupã vreo functie publicã, nu danseazã, nu picteazã, dar, cu vointa si puterea de care dã dovadã, ar putea muta muntii din loc. Bianca Spanu, fostã elevã a Liceului ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, promotia 2010, fostã olimpicã nationalã la chimie, admisã apoi la Facultatea de Medicinã si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ Iasi, trece in anul 2011 printr-un accident cumplit care ii schimbã radical viata. Imobilizatã intr-un scaun cu rotile, Bianca isi continua studiile medicale si, in prezent, este medic resident Radiologie si Imagisticã Medicalã la Spitalul de Neurochirurgie ‘Profesor doctor Nicolae Oblu’ Iasi. Deviza Biancãi este ‘Vreau sã vedeti abilitãti, nu dizabilitãti!’. Exemplul Biancãi, o luptãtoare cum rar intalnesti, ne demonstreazã tuturor cã handicapul si neputinta sunt adesea doar in mintea noastrã. ‘Contactul nemijlocit cu aceste personalitãti care, prin efort propriu sustinut, au obtinut recunoasterea colectivitãtii, precum si prezentarea directã a unor aspecte de viatã care le-au marcat acestora existenta, pot constitui subiecte de reflectie si pot canaliza resursele individuale ale celor prezenti in scopul adoptãrii unor conduite acceptate din punct de vedere social. La activitate au participat peste 100 de detinuti, vizibil marcati de povestea Biancãi Spanu si de mesajul transmis de aceasta’, a declarat comisar sef de penitenciare Nicolae Toma, purtãtorul de cuvant al Penitenciarului Vaslui.