Daniel Olteanu a cerut ca Ministerul Dezvoltãrii sã finanteze prin PNDL si înfiintarea, si extinderea retelelor de gaze

joi, aprilie 5, 2018, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu solicitã ministrului Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Paul Stãnescu, introducerea unui nou domeniu strategic finantabil prin Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL). În cadrul unei declaratii în Parlament, deputatul liberal a arãtat limitele actualului PNDL, dar si avantajele finantãrilor ce ar putea fi acordate prin acest program pentru înfiintarea si extinderea retelelor de gaze, subliniind cã, în acest mod, ar putea creste atractivitatea mediului rural si oraselor defavorizate în rândul investitorilor.

Referindu-se la beneficiarii acestei mãsuri, Daniel Olteanu mentioneazã cã acestia sunt atat persoanele fizice, cat si micii intreprinzãtori, care ar putea inlesni dezvoltarea comunitãtilor in care administratiile locale vor accesa fonduri prin PNDL pentru infiintarea si extinderea retelelor de gaze. ßMã numãr printre parlamentarii care sustin public utilitatea Programului National de Dezvoltare Localã. Cu critici firesti, PNDL ar trebui sã aibã rolul principal, in acest moment, de a asigura o alocare de resurse acolo unde fondurile europene isi dovedesc limitele. Acolo unde anumite linii de finantare au fost supracontractate si acolo unde proiectele nu ajung la acel punctaj necesar pentru a fi eligibile, PNDL trebuie sã fie solutia. Însã, PNDL nu prezintã garantii clare cã nu finanteazã proiecte care ar putea fi realizate cu fonduri europene, iar asta e o risipã. Cheltuim fonduri de la bugetul de stat pentru investitii care puteau beneficia de finantare europeanã. În plus, desi generos din punctul de vedere al domeniilor care pot fi finantate, PNDL este totusi limitat. Domeniile din prezent – institutii de invãtãmant, apã si canalizare, poduri si podete, drumuri, obiective culturale, asigurã strictul necesar in comunitate. Poate cã doar investitiile in infrastructurã turisticã si cele in targuri si oboare pot fi asimilate unora care sã asigure trecerea comunelor si oraselor la nivelul urmãtor de dezvoltare, dincolo de asigurarea serviciilor de bazã’, a declarat Daniel Olteanu, care a propus introducerea unui nou domeniu de finantare prin PNDL, infiintarea si extinderea retelelor de gaze, mãsurã ce ar putea servi drept solutie inclusiv pentru atragerea investitorilor in mediul rural si in orasele defavorizate. ßVin cu o propunere concretã pentru etapa urmãtoare a PNDL: finantati infiintarea si extinderea retelelor de gaze! Vã solicit, domnule ministru Paul Stãnescu, sã aveti in vedere nu doar faptul cã pretul lemnului de foc s-a dublat, ci si faptul cã, prin extinderea retelelor de gaze, avem ocazia sã crestem atractivitatea unei investitii in hale de productie, inclusiv in mediul rural si in orasele defavorizate. Pe langã beneficiarii persoane fizice, aceste retele de gaze vor spori atractivitatea unor unitãtiadministrativ teritoriale in randul antreprenorilor, iar aici mã gandesc in primul rand la micii intreprinzãtori. Avem rezerve de gaze de peste 200 miliarde metri cubi in Marea Neagrã, dar principala preocupare a statului roman pare a fi, in aceste momente, cum sã trimitã mai simplu gazele in afara tãrii. Este nevoie de o interventie rapidã, interventie care sã stimuleze consumul intern al gazelor, o resursã care trebuie sã sprijine in primul rand economia nationalã. Din acest motiv, modificarea domeniilor strategice finantabile prin PNDL este una dintre primele mãsuri care pot fi luate. Înainte sã trimiteti la export productia nationalã de gaze, asigurati-vã cã ati fãcut tot ce a depins de Guvern pentru ca aceastã resursã sã sustinã valoarea adãugatã a economiei nationale!’, a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor. Mentionãm cã deputatul Daniel Olteanu i-a adresat o interpelare scrisã, pe acelasi subiect, ministrului Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Paul Stãnescu, in cadrul cãreia a cerut informatii cu privire la motivul pentru care au fost finantate de la bugetul national, prin PNDL, proiecte care puteau beneficia de implementare cu ajutorul fondurilor europene, in conditiile in care Romania s-a confruntat cu dezangajãri considerabile si pe exercitiul 2007 – 2013.