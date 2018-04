Corp nou de spital, da, module, nu!

vineri, aprilie 13, 2018, 3:00

Oficialii Ministerului Sãnãtãtii nici nu au vrut sã audã de solutia de avarie gãsitã de municipalitatea bârlãdeanã pentru scoaterea din impas a Spitalului „Elena Beldiman”. Cu alte cuvinte, cele trei sectii cu probleme de spatiu (Pneumologie, Psihiatrie si Boli Infectioase) nu vor putea fi mutate în module sanitare, ci doar într-un nou corp. Când si cu ce bani se va ridica clãdirea, rãmâne de vãzut.

Anuntul a fost fãcut recent de cãtre primarul Dumitru Boros. Acesta chiar a convocat o sedintã de indatã a Consiliului Local (CL) Barlad in cadrul cãreia a explicat cã, la randul sãu, vestea a primit-o inainte de Paste. ßAm fost la Bucuresti, la Ministerul Sãnãtãtii, chiar inainte de Sãrbãtorile Pascale, in problema functionãrii spitalului, cu sectiile Pneumologie, Psihiatrie si Boli Infectioase. Nu este niciun secret cã am fost acolo impreunã cu domnul deputat Solomon. Însã rãspunsul primit a fost urmãtorul: nu putem muta cele trei sectii in module sanitare, dar suntem printre primii care am putea beneficia de finantare pentru construirea unui corp de spital nou. Însã, pentru a rãmane pe aceastã pozitie, trebuie sã ne miscãm repede si sã intocmim documentatia, respectiv studiile de fezabilitate si indicatorii. Prin urmare, propun acum un proiect de hotãrare prin care sã fiti de acord sã luãm suma de 45.500 lei din cea de 180.000 lei, pe care deja o pregãtisem pentru modulele pe care intentionam sã le achizitionãm’, a spus primarul Boros. Reamintim cã solutia construirii unui nou corp de clãdire pentru cele trei sectiicare oricum trebuie neaparat mutate din actualele amplasamente in baza unui plan de conformare deja asumat de spital si de municipalitate pentru a preveni declasificarea unitãtiia venit de la consilierii PSD. Numai cã, la acel moment, nimeni nu a stiut sã spunã de unde se vor lua bani pentru realizarea unei asemenea investitii. La fel cum, se pare, nici acum nu se stie sigur cum va face rost ministerul de suma necesarã demarãrii lucrãrilor. ßLa momentul la care ati propus aceastã solutie nu exista nicio sansã ca orasul sã isi poatã permite o asemenea investitie si nici nu se intrevedea vreuna la nivel central. Acum se pare cã s-a ivit aceastã oportunitate, dupã cum ni s-a explicat. Si anume, este vorba despre niste bani rãmasi in POIM (Programul Operational Infrastructura Mare, n.r.), care vor fi dusi in POS (Programul Operational Sectorial, n.r.). Dar asta numai cu acordul Bruxelles-ului. Asadar, panã ce se primeste la nivel ministerial acest acord, noi trebuie sã fim gata cu documentatia. Dacã, totusi, nu se va primi, existã varianta sã revenim cu propunerea cu modulele sanitare…’, a mai spus primarul Boros. Alesii locali au sustinut in unanimitate propunerea de transferare a sumei de 45.500 lei spre documentatia viitorului corp de spital si chiar s-au gandit ca acesta sã fie ridicat in curtea actualului spital.