Contribuabilii de milioane. De 12,7 milioane!

marți, aprilie 24, 2018, 3:00

Bugetul local al municipiului Vaslui a avut încasãri record din taxele si impozitele locale. Pânã la data de 31 martie 2018, persoanele fizice si juridice au achitat la bugetul municipiului 12,7 milioane de lei, ceea ce reprezintã o realizare de 137% a veniturior din impozite si taxe locale. Primãria Vaslui a prognozat cã va încasa în 2018 din taxe si impozite 25,4 milioane de lei. La capitolul venituri, bugetul local pe anul curent are prevãzutã suma de 100.027.372 lei.

La data de 31 martie 2018, contul de executie a bugetului local al municipiului Vaslui prevedea o realizare a veniturilor de 33.507.136 lei, iar la cheltuieli, de 18.637.269 lei. La finalul primului trimestru al acestui an, contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii era de 4.047.534 lei la venituri si 3.186.973 la cheltuieli. Astfel, la data de 31 martie 2018, veniturile bugetului local erau in valoare de 37.554.670 lei, iar cheltielile au fost efectuate in sumã de 21.824.243 lei. Veniturile bugetului local s-au realizat intr-un procent de 115,43%, structurate pe sectiunile de functionare (incasãri realizate de 33.175.646 lei) si dezvoltare (incasãri realizate de 350.091 lei). Veniturile de impozite si taxe locale s-au realizat in procent de 137,13%, cotele defalcate din impozitul pe venit s-au realizat in procent de 122,39%, iar sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale s-au realizat in procent de 100,35%. Mai exact, veniturile realizate la bugetul local din taxe si impozite au fost in sumã de 12.774.247 lei, din cote defalcate din impozitul pe venit s-au incasat venituri de 9.811.946 lei, iar sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate sunt de 10.124.000 lei. ‘Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local la data de 31 martie 2018, determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incas ate si veniturile proprii progra – mate, este de 129,83%. De asemenea, gradul de finantare din veniturile proprii ale bugetului local, determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile totale incasate, este de 68,26%’, a declarat Eugen Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui. Pentru acest an, Primãria Vaslui a prognozat cã va incasa din taxele si impozitele locale o sumã totalã de 25,4 milioane de lei. Pe langã plãtile la ghiseele Serviciului Financiar, cotribuabilii pot achita obligatiile fiscale si prin plata cu autentificare pe ghiseul.ro. Contribuabiliul isi poate cunoaste electronic suma de platã, iar dacã dispune de un card bancar valabil, poate face plata din fata unui calculator. De asemenea, la Serviciul Financiar se poate achita cu card bancar prin intermediul POS-urilor. La capitolul venituri, bugetul local pe 2018 are prevãzutã suma de 100.027.372 lei, in timp ce la capitolul chetuieli suma prognozatã se ridicã la 107.401.000 lei. Deficitul in valoare de 7.373.628 lei va fi finantat din excedentul inregistrat pe exercitiul bugetar 2017. În acest an, sectiunea de functio – nare a bugetului municipiului Vaslui va primi la venituri 91.125.000 lei, la cheltuieli fiind prevãzutã aceeasi sumã. Sectiunea dezvoltare are prevãzute venituri care se ridicã la 8.902.372 lei, iar la cheltuieli este prognozatã suma de 16.276.000 lei. De asemenea, bugetul centralizat al institutiilor publice pe anul 2018 are la venituri previzionatã suma de 15.102.000 lei, iar la capitolul cheltuieli, 15.670.964 lei. În cadrul acestui buget, sectiunea de functionare va primi la venituri 14.852.000 lei, iar la cheltuieli, 15.420.964 lei, inregistrandu-se un deficit de 568.964 lei. Totodatã, sectiu – nea de dezvoltare va avea venituri de 250.000 lei si cheltuieli la acelasi nivel. Valoarea de 100 milioane de lei a bugetului pe anul 2018 este mai mare cu 16 milioane fatã de anul 2017 si cu 27 de milioane mai mare comparativ cu anul 2016. De asemenea, la sectiunea de dezvoltare, suma de 16 milioane lei repartizatã pentru investitii este mai mare cu 12 milioane lei fatã de ultimii doi ani.