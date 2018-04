Conferintã cu tema „Paleomedii miocene din Podisul Bârladului”

vineri, aprilie 27, 2018, 3:00

Sectia de Stiintele Naturii a Muzeului ‘Vasile Parvan’ din Barlad continuã sã informeze publicul vasluian cu privire la rezultatele cercetãrilor paleontologice realizate sub egida sa. Dupã cum a comunicat in diverse situatii, atat oficiale, cat si neoficiale, activitãtile de cercetare paleontologicã incepute acum 20 de ani in Podisul Barladului au ca rezultate inventarierea a peste 25 de puncte fosilifere in arealul judetului Vaslui si colectarea unui numeros si divers material paleontologic. Toate activitãtile desfãsurate in timp – prospectiuni paleontologice de teren, cercetarea specificã de laborator si valorificarea stiintificã a materialului paleontologic – au fost realizate in colaborare cu Universitatea ‘Al. I. Cuza’ din Iasi si Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca. Fiind o activitate desfãsuratã pe termen lung, si echipa de cercetare a suferit modificãri in componenta si numãrul paleontologilor care si-au adus contributia la obtinerea rezultatelor mentionate anterior. Însã nucleul de specialisti a rãmas, acesta fiind format din dr. Ursachi Laurentiu, prof. univ. dr. Vlad Codrea, asist. univ. dr. Bogdan Rãtoi, prof. univ. dr. Mihai Branzilã. În jurul lor se formeazã noi tineri cu abilitãti in domeniul cercetãrii paleontologice, studenti masteranzi si doctoranzi, care preiau si continuã munca de descifrare a evolutiei geologice si paleontologice a Podisului Barladului. ‘Din aceste motiv, noi, cei mai vechi si cu experientã mai mare, cãutãm sã le oferim o bazã cat mai solidã pentru ca ei sã devinã foarte buni specialisti. Bineinteles cã, aceste obiective nu se pot realiza fãrã o bunã implicare din partea dumnealor. Si, pentru a exemplifica aportul acestor tineri in activitãtile de popularizare a rezultatelor amintite, vã propunem dumneavoastrã, publicului vasluian, sã participati la o interesantã dezbatere pe tema evolutiei paleoclimatice si paleofaunistice parcurse de arealul natural al Podisului Barladului. Colaborarea dintre studentii geologi de la Universitatea ‘Al. I. Cuza’ Iasi si Universitatea din Poitiers, Franta, a condus la organizare unei conferinte cu tema: Paleomedii miocene din Podisul Barladului. La aceastã activitate au fost inviati urmãtorii specialisti de la universitatea francezã: conf. univ. dr. Guillamme si CSI dr. Frank Guy. În consecintã, noi vã asteptãm sã participati sambãtã, 28 aprilie 2018, ora 11:30, la sediul muzeului barlãdean din str. Republicii nr. 235, pentru a dezbate impreunã cu invitatii nostri aspecte din evolutia asociatiilor de vertebrate continentale care s-au perindat in timp pe teritoriul Podisului Barladului’, a declarat dr. Laurentiu Ursachi, de la Muzeul ‘Vasile Parvan’ Barlad.