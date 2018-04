CL Vaslui si-a numit doi consilieri locali în CA al Clubului Sportiv Municipal

vineri, aprilie 27, 2018, 3:00

Alin Negrutiu si Ion Mancas, consilieri PSD, sunt cei doi membri ai Consiliului Local Vaslui care vor face parte din Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Municipal. Din Consiliul de Administratie vor mai face parte douã persoane, numite de primar si directorul clubului. Viceprimarul Dragos Cazacu a spus cã s-au fãcut pasi si în procedura de afiliere a echipelor de fotbal si handbal la federatiile de profil.

Procedura de infiintare a Clubului Sportiv Municipal Vaslui a mai fãcut un pas inainte. Ieri, in sedinta Consiliului Local (CL) Vaslui, au fost alesi doi consilieri locali care vor face parte din Consiliul de Administratie al clubului sportiv. Propunerile pentru cele douã locuri au fost Marius Arcãleanu, consilier PNL, Alin Negrutiu, consilier PSD, Ion Mancas, consilier PSD. În urma exprimãrii votului celor 21 de consilieri locali prezenti la sedintã, Ion Mancas, cu 17 voturi ‘pentru’ si 4 ‘impotrivã’, si Alin Negrutiu, cu 16 voturi ìpentruî si 5 ìimpotrivãî, vor fi cei doi membri ai CL Vaslui in Consiliul de Administratie (CA). În cadrul discutiilor care au avut loc pe marginea acestui proiect de hotãrare, Marius Arcãleanu a intrebat care este stadiul in care se aflã procedura de infiintare a clubului sportiv. ‘Vreau sã stiu ce ati mai fãcut. Ati numit directorul, ati luat decizii in ceea ce priveste bunurile clubului, terenurile de antrenament si altele?’, a intrebat Marius Arcãleanu. Dragos Cazacu, viceprimarul municipiului Vaslui, a precizat cã a fost scos la concurs postul de director al clubului sportiv si urmeazã sã se infiinteze CA. ‘Din acest consiliu vor face parte directorul clubului, doi consilieri locali si douã persoane, care vor fi numite prin decizia primarului. Doar dupã consituirea consiliului vom putea sã adoptãm regulamentele clubului, sã facem demersurile necesare pentru afilierea echipelor la federatiile de fotbal si handbal. Membrii comisiei de culturã trebuie sã facã propuneri pentru cei doi consilieri locali, va veni si decizia primarului si apoi vom continua proceduraî, a explicat Dragos Cazacu. Marius Arcãleanu a insistat si a intrebat dacã procedura de afiliere se va finaliza panã la debutul noului an competitional, in special echipa de fotbal. Dragos Cazacu a precizat cã nu poate da o datã exactã a finalizãrii procedurii de afiliere la federatiile de profil, dar sunt discutii atat la nivel judetean, cat si national in acest sens.