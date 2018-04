Cîstigul salarial mediu net a ajuns la 1.979 lei

joi, aprilie 5, 2018, 3:00

La sfarsitul lunii ianuarie, in judetul Vaslui se inregistra un numãr total de 55.361 salariati. in crestere fatã de ianuarie 2016, cand pe piata muncii activau 53.849 de salariati. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, castigul salarial mediu brut a fost, in prima lunã a acestui an, in valoare de 3.303 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (3.596 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.805 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 2.699 lei. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu net a fost de 1.979 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.144 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.705 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 1.625 lei. Conform datelor statistice, numãrul somerilor este mai mic cu 18,8% fatã de ianuarie 2017. În ianuarie 2018, conform ANOFM, s-au inregistrat 13.570 someri, din care 37,3% erau femei. Rata somajului a fost de 9,7% in ianuarie 2018, in descrestere fatã de ianuarie 2017 (12%), iar in randul femeilor, somajul a fost de 7,6% (8,8% in ianuarie 2017). În ianuarie 2018, judetul Vaslui s-a situat (alãturi de judetele Mehedinti si Teleorman cu 9,8% ambele) in topul somajului, in conditiile in care rata somajului la nivel national a fost de 4%. De asemenea, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat in trimestrul IV 2017 a fost de 82.092 persoane. La aceastã datã, la nivelul judetului Vaslui avem de a face cu o realitate socio-economicã ingrijorãtoare, deoarece la un pensionar revin 0,67 salariati.