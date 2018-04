Cine-a pus gunoiu-n drum… ãla sigur e nebun!

vineri, aprilie 20, 2018, 3:00

Gunoaiele, menajere ori nemenajere, aruncate pe marginea drumurilor – acesta a fost subiectul unei întâlniri convocate de prefectul Eduard-Andrei Popica, ieri, la cererea conducerii Sectiei Bârlad a Directiei Regionale de Drumuri Nationale (DRDP) Iasi. Lucian Radu, seful Sectiei Bârlad a DRPD, a explicat cã, dintr-o singurã parcare de pe un drum national, au fost ridicate trei remorci de gunoaie, depozitate în doar o lunã. Unii cetãteni confundã marginea drumurilor cu gropile de gunoi, aruncând special gunoiul menajer acolo. Situatia s-ar putea remedia dupã deschiderea, peste circa o lunã, a Gropii de gunoi de la Rosiesti, dupã care va urma o amplã actiune de curãtenie, desfãsuratã în întreg judetul în colaborare cu primãriile, a anuntat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Aceastã actiune ar urma sã fi completatã de o actiune de constientizare a populatiei, pentru a nu mai arunca la întâmplare resturile menajere ori alte gunoaie.

Exasperatã de volumul mare de gunoaie care se adunã pe marginea drumurilor nationale, conducerea Sectiei Barlad a Directiei Regionale de Drumuri Nationale (DRDP) Iasi a cerut sprijinul Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, pentru rezolvarea problemei, inclusiv prin identificarea si amendarea persoanelor care aruncã gunoaiele. ‘Gãsim orice, de la oi moarte, la pampersi si gunoi menajer, ori, in apropierea societãtilor comerciale, tot felul de materiale, de la crengi la moloz. Dintr-o singurã parcare, sãptãmana trecutã, s-au strans trei remorci de gunoaie, apãrute in decurs de doar o lunã. Nu vorbim de chistoace sau ambalaje arucate de participantii la trafic; sunt persoane care special lasã sacii cu gunoi menajer pe marginea drumului sau in parcãri, in loc sã le ducã in locurile special amenajate in acest sens in localitãti. Desi am suplimentat numãrul de pubele din parcãri, acestea nu doar cã nu sunt suficiente, ci au inceput chiar sã fie furate! Pur si simplu, nu mai facem fatã, de aceea am solicitat aceastã intalnire, pentru ca, impreunã cu factorii responsabili, sã gãsim o solutie!’, a explicat Lucian Radu, seful Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Barlad. Teoretic, aruncarea gunoaielor poate fi santionatã contraventional, atributii in acest sens avand atat reprezentantii CNAIR, pe aria lor de competentã, respectiv pentru gunoaiele aruncate pe zona de sigurantã de 1,5 metri de la marginea drumurilor nationale ori in parcãri, cat si Politia, Garda de Mediu ori autoritãtile locale. ‘Noi am identificat unii operatori economici care aruncau resturile menajere sau industriale in locuri publice si, dupã ce le-am aplicat sanctiunile de rigoare, nu am mai intampinat astfel de probleme din partea lor. Mai grav este cu resturile menajere ori cu gunoiul de grajd ale populatiei din mediul rural, in special dupã 2009. Dupã inchiderea gropilor locale de gunoi, nu prea mai au avut alte posibilitãti. Este adevãrat, teoretic, la tarã nu ar trebui sã fie generate cantitãti prea mari de astfel de deseuri, peturile de plastic putand fi predate cãtre societãti de profil, hartia este de obicei pusã pe foc… Din pãcate, in prea putine localitãti sunt puncte de colectare selectivã a deseurilor ori platforme specializate pentru gunoiul de grajd. Sunt primari prea putin interesati de acest lucru, insã situatia s-ar putea schimba, prin aplicarea de amenzi autoritãtilor locale care nu sunt preocupate de aceastã problemã care afecteazã atat mediul inconjurãtor, cat si cetãtenii’, a explicat Cristian Laic, comisarul sef al Gãrzii de Mediu Vaslui.

Solutia? Groapa de la Rosiesti!

‘Nu inteleg de ce a fost convocatã acum aceastã sedintã, si nu peste o lunã, atunci cand preconizãm deschiderea efectivã a Gropii de gunoi de la Rosiesti si intrarea in atributii a operatorului desemnat. Avem promisiunea operatorului, care administreazã groapa de la Rosiesti, cã in 30 de zile va primi toate avizele de functionare, dupã care, imediat ce groapa ecologicã de la Rosiesti va deveni functionalã, cu sprijinul autoritãtilor locale si a cetãtenilor, vom initia o amplã campanie de igienizare, la nivel de judet, astfel incat sã strangem toate gunoaiele abandonate in locuri nepermise. Deja, in cadrul sedintei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã Vaslui (ADIV), din care fac parte toate UAT-urile, am decis sã demarãm si o actiune de constientizare a populatiei cu privire la colectarea selectivã a deseurilor si a problemei deseurilor aruncate aiurea. Dupã aceea, ar trebui ca Garda de Mediu si Politia sã treacã la sanctionarea celor care transformã spatiul public, inclusiv acostamentele drumurilor nationale si judetene, in depozite de gunoaie’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. La randul sãu, prefectul Eduard- Andrei Popica a anuntat convocarea unei noi sedinte pe acelasi subiect, dupã intrarea in functiune a Gropii de la Rosiesti, adãugand totodatã cã este nevoie de colaborarea cetãtenilor pentru ca deseurile sã nu mai fie aruncate la intamplare. ‘Fac un apel la bunul simt al participantilor la trafic, cat si al localnicilor, pentru a nu mai confunda drumurile nationale cu un cos de gunoi, iar administratorul drumurilor nationale sã gestioneze cat mai bine fenomenul, panã cand va deveni functionalã groapa ecologicã de la Rosiesti’, a concluzionat prefectul.