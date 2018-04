Chiar si cu ambulante hodorogite, SMURD-ul îsi face cu prisosintã datoria

joi, aprilie 26, 2018, 3:00

Cele 5 ambulante SMURD au acumulat, în primele trei luni ale acestui an, nu mai putin de 287 de zile în care, din cauza defectiunilor, au fost indisponibile. În ciuda acestui fapt, paramedicii serviciului ISU Vaslui au participat la 764 de interventii, 8 descarcerãri si alte 24 de deplasãri fãrã interventie, salvând 688 de adulti si 94 de copii! Existã o promisiune de reînnoire a parcului auto, însã doar cândva, spre sfârsitul anului!

În primele trei luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui a fost solicitat la un numãr de 796 de interventii de tip SMURD si a participat la un numãr de 764 de interventii, o treime dintre acestea cu echipajul de Terapie Intensivã Mobilã, dar si la 8 descarcerãri, alte 24 de deplasãri fiind fãrã interventie. Toate acestea in conditiile in care cele cinci ambulante, patru de tip B2 si una de tip C1 (TIM) au acumulat in total nu mai putin de 287 de zile de scoatere din functiune din cauza defectiunilor. Practic, in medie, ambulantele au stat indisponibilizate mai bine de jumãtate din perioada de timp analizatã. Spre comparatie, in primul trimestru al anului trecut, numãrul de zile in care autospecialele au fost trase pe dreapta a fost de 226, numãrul total al interventiilor fiind de 937, la care se adaugã alte 4 descarcerãri si 23 de deplasãri fãrã interventie. În ciuda problemelor inregistrate, in prima parte a acestui an, ambulantierii SMURD au asistat nu mai putin de 782 de persoane, din care 94 de copii, iar timpii de rãspuns la interventie in mediul rural au fost chiar mai mici decat anul trecut, cu 4 – 6 minute. Per total, timpul mediu de rãspuns la solicitãri al ambulantelor SMURD a fost de 19 minute, fatã de 21 de minute, timpul inregistrat in aceeasi perioadã a anului trecut. Conducerea ISU a remarcat si alte aspecte pozitive ale activitãtii SMURD, printre care buna colaborare cu celalalte institutii, Unitatea si Centrele de Primiri Urgente din cadrul spitalelor, Serviciul Judetean de Ambulantã, ori structurile de ordine publicã, dar si remedierea unor disfunctionalitãti ale tabletelor mobile cu care sunt dotate ambulantele, probleme care, in trecut, afectau activitatea ambulantierilor. ‘Pentru perioada urmãtoare, se impune luarea unor mãsuri pentru eficientizarea activitãtii SMURD, inclusiv pregãtirea personalului paramedical calificat, in special a celor care au absolvit modulul al II-lea de pregãtire, cu lãrgirea competentelor pentru acordarea primului ajutor la un nivel superior. Cea mai mare provocare o reprezintã insã mentinerea in stare de functionare a ambulantelor! La nivel de IGSU se incearcã accesarea de fonduri europene in vederea reinoirii parcului auto si, dacã acest lucru se va materializa, avem promisiunea cã judetului Vaslui i se vor aloca 4 ambulante tip B2, care le vor inlocui pe cele existente’, a declarat lt.col. Neculai Tãtaru, adjunct al comandantului ISU Vaslui.