Cazul de la Scoala din Buda Osesti reactiveazã sindicatele din educatie

marți, aprilie 3, 2018, 3:00

Federatia Sindicatelor Libere din Învãtãmânt (FSLI) solicitã Guvernului sã ia mãsuri urgente prin care sã asigure paza si protectia în unitãtile de învãtãmânt, în conditiile în care cea mai mare parte a acestora a rãmas fãrã paznici din cauza lipsei de finantare.

‘Cazul extrem de grav din Vaslui, unde o elevã a fost injunghiatã chiar in cancelaria scolii in care aceasta invatã, aratã cat de vulnerabile sunt unitãtile de invãtãmant in fata persoanelor care pot recurge la acte de violentã sau vandalism. Potrivit statisticilor de care dispune federatia noastrã, in ultimii ani, cea mai mare parte a unitãtilor de invãtãmant din Romania a rãmas fãrã paznici din cauza lipsei de finantare. Motivul principal il reprezintã neadaptarea costului standard per elev la necesitãtile reale ale scolilor. Protectia elevilor si a personalului care lucreazã in educatie, dar si pazã unitãtilor de invãtãmant sunt subiecte foarte importante care trebuie sã fie in atentia Guvernului Romaniei. Ar trebui sã ne gandim cã sunt alte institutii publice, precum primãrii, consilii locale, consilii judetene, spitale etc. care dispun in acest moment fie de angajati proprii, fie de firme specializate in pazã’, se aratã intr-un comunicat al FSLI. Sindicalistii considerã cã trebuie gãsitã o solutie de urgentã pentru rezolvarea acestei probleme, iar costurile financiare nu sunt atat de mari, comparativ cu importanta acestui obiectiv care ar trebui sã fie prioritar: siguranta elevilor si a salariatilor din educatie. ‘Violenta in scoli incã reprezintã un subiect care ar trebui sã fie o prioritate pentru noi toti, factorii implicati in acest sistem. Cazul din comuna Osesti, judetul Vaslui, aratã cã situatia poate cãpãta o valentã si mai negativã: o elevã a fost rãnitã, iar mama si profesoara acesteia au fost amenintate cu cutitul de cãtre un tanãr care a pãtruns in scoalã. Din pãcate, avem in istoria invãtãmantului romanesc adevãrate drame, provocate in acelasi context al nepãsãrii din partea celor care au puterea sã imbunãtãteascã mare parte din conditiile in care se desfãsoarã actul didactic. Fac apel la autoritãti sã ia mãsurile legale in acest caz si, totodatã, comunitãtii sã se implice pentru sprijinirea elevei si a familiei acesteia. Consider cã o discutie despre cum poate fi asiguratã paza unitãtilor de invãtãmant trebuie sã inceapã de urgentã la nivelul Ministerului Educatiei Nationale. De data asta nu costul trebuie sã fie prioritatea, ci viata elevilor si a dascãlilor, care nu trebuie sub nicio formã pusã in pericol’, a declarat presedintele FSLI, Simion Hãncescu.