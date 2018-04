Casiera hoatã, arestatã preventiv, sotul, sub control judiciar!

miercuri, aprilie 4, 2018, 3:00

Doi soti din municipiul Bârlad, sunt cercetati de politistii de investigare a criminalitãtii economice pentru sãvârsirea infractiunii de delapidare. Pe numele femeii a fost dispusã mãsura arestãrii preventive, iar pe numele sotului acesteia a fost dispusã mãsura controlului judiciar.

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitãtii Economice au probat activitatea infractionalã a douã persoane, o femeie in varstã de 36 de ani, si sotul acesteia, de 41 de ani, domiciliati in municipiul Barlad, fatã de care se efectueazã cercetãri pentru sãvarsirea de infractiuni economice. În perioada septembrie 2015 – decembrie 2016, femeia, in calitate de casier sef la o unitate bancarã din municipiul Barlad, cu ocazia exercitãrii atributiilor de serviciu, a efectuat operatiuni de transfer neautorizate si a retras numerar din conturile a patru persoane. Prin faptele sale, a fost creat un prejudiciu de 194.950 de lei si 60.138 de lire sterline. La sãvarsirea faptelor, femeia a beneficiat de complicitatea sotului ei. Acesta identifica persoane cãrora femeia le vira sumele de bani sustrase din conturi, pentru a fi retrase ulterior in numerar si insusite. Femeia fost retinutã pentru 24 de ore, iar ulterior prezentatã in fata instantei de judecatã, care a dispus mãsura arestãrii preventive pentru o perioadã de 30 de zile. În sarcina ei au fost retinute infractiunile de delapidare, fals intelectual si uz de fals. De asemenea, pe numele bãrbatul, Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad a dispus mãsura controlului judiciar pentru o perioadã de 60 de zile, acesta fiind cercetat pentru complicitate la sãvarsirea infractiunii de delapidare.