Casa Sturza, redatã Muzeului din Bârlad în vederea reabilitãrii

vineri, aprilie 27, 2018, 3:00

Casa Sturza, edificiu emblematic pentru istoria bârlãdeanã si a judetului Vaslui, va fi preluatã de Muzeul „Vasile Pârvan”, care va accesa fonduri nerambursabile transfrontaliere în vederea reabilitãrii clãdirii.

Consilierii judeteni au aprobat transmiterea in administrarea Muzeul ‘Vasile Parvan’ din Barlad a Casei Sturza, proprietate publicã a judetului Vaslui. Mutarea a fost motivatã de faptul cã, pentru a se accesa proiectul ‘Reabilitare si dotare Muzeul ‘Vasile Parvan’ – Casa Sturza Barlad’, in cadrul Programului Operational Comun Romania – Republica Moldova, solicitantul, Muzeul ‘Vasile Parvan’, trebuie sã aibã in proprietate, chirie pe termen lung, concesiune sau administrare pe termen lung imobilul asupra cãruia vor fi fãcute lucrãri de infrastructurã in cadrul proiectului. ‘Casa Sturza este un imobil cu mare incãrcãturã istoricã pentru municipiul Barlad, dar si pentru judetul Vaslui. Clãdirea, monument istoric, a fost construitã la sfarsitul secolului al XVIII-lea, inceputul secolului al XIX-lea, si a apartinut lui Alecu (Alexandru) Sturza, Spãtar. Sunt date istorice potrivit cãrora in Casa Sturza au intrat personalitãti notorii ale vremii. Chiar si Alexandru Ioan Cuza i-ar fi trecut pragul, iar alti oameni politici, precum Manolache Costache Epureanu, fost prim-ministru in patru mandate scurte, au fost obisnuiti ai casei. Aici s-ar fi pecetluit decizii politice care si-au pus amprenta asupra tãrii’, a explicat presedintele CJ Dumitru Buzatu nevoia de reabilitare in vederea pãstrãrii pentru generatiile viitoare a acestui monument istoric. Casa Sturza – sau Muzeul Colectiilor, asa cum mai este cunoscutã -, a fost inclusã in inventarul judetului Vaslui in noiembrie 2016, urmare a intabulãrii dreptului de proprietate in favoarea Unitãtii Administrativ-Teritoriale, dupã ce, initial, s-a crezut cã este proprietatea Consiliului municipal Barlad. Clãdirea intrase in patrimoniul municipalitãtii la inceputul secolului trecut, cumpãratã de la unul din urmasii lui Alecu Sturza, insã, in urma unor verificãri amãnuntite, s-a vãzut cã imobilul apartinea Muzeului ‘Vasile Parvan’, institutie aflatã in subordonea CJ Vaslui. Înainte de a deveni, la mijlocul secolului trecut, sectie a muzeului, gãzduind mai multe colectii de artã popularã romaneascã, artã plasticã si decorativã europeanã si extremorientalã, numismaticã, medalisticã, arme, icoane sau carte de patrimoniu, Casa Sturza a servit temporar ca Administratie financiarã si, apoi, ca sediu al Tribunalului. Din cauza stãrii accentuate de degradare a clãdirii, o parte din colectii au fost mutate, in 2012, inapoi la muzeu, pentru ca, de trei ani, Casa Sturza sã fie inchisã definitiv accesului publicului.