Campania de semnat, prioritatea fermierilor vasluieni

vineri, aprilie 13, 2018, 3:00

Conditiile meteo nefavorabile din cursul lunii martie au intarziat serios campania agricolã de primãvarã. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, a spus cã a rãmas pentru insãmantat in aceastã primãvarã un procent de 59% din arabilul judetului, respectiv 171.649 de ha. Pe primul loc se aflã cultura porumbului, cu 94.205 hectare (ha), urmatã de floarea-soarelui, cu aproape 45.000 de ha, mazãrea boabe, cu circa 5.000 de ha, ovãzul, cu o suprafatã de 3.019 ha, orzoaicã de primãvarã, cu 5.868 de ha pentru semãnat etc. ‘Panã in prezent, s-a semãnat o suprafatã de 3.108 ha. Foarte putin, as putea spune, comparativ cu anul trecut, cand in aceeasi perioadã erau semãnate culturi pe o suprafatã de 17.500 de ha. Sperãm cã producãtorii vor accelera ritmul si vor recupera din timpul pierdut. Campania de insãmantãri este intarziatã cu 10-15 zile, din cauza excesului de umiditate. Partea bunã este cã majoritatea fermierilor vasluieni au fãcut ultimele revizii la utilajele agricole, s-au aprovizionat cu seminte, cu ingrãsãminte chimice si erbicide’, a precizat Gigel Crudu. Cat priveste culturile de toamnã, acestea au trecut destul de bine de sezonul rece. Sunt suprafete izolate care au fost afectate, producãtorii urmand sã ia o decizie dacã le vor intoarce sau nu. Panã la aceastã datã fermierii au confirmat cã au intors aproximativ 1.100 ha de rapitã, urmand sã se semene alte culturi. În campania de toamnã, au fost cultivate 88.354 de hectare, din care cu grau – 62.727 de ha, rapitã – 20.317 ha, orz – 3.840 de ha, orzoaicã de toamnã – 150 de ha, triticale – 310 ha, plante de nutret – 650 de ha, legume – 324 de ha, secarã – 36 de ha.