Cãmine culturale reabilitate cu bani europeni

Debutul primãverii a adus vesti bune pentru locuitorii din sase comune vasluiene, care, cât de curând, se vor putea bucura de activitãti culturale desfãsurate în cãmine culturale reabilitate si dotate cu tot ceea ce este necesar.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat, zilele trecute, Rapoartele de selectie aferente submãsurii 7.6 ‘Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural’, din cadrul Programului National de Dezvoltare Localã (PNDL) pentru proiectele depuse in etapa a doua, din luna mai, a sesiunii deschise in 2017. În baza acestor Rapoarte au fost selectate pentru finantare 156 de proiecte in valoare totalã de 47,4 milioane de euro. Printre UATurile fruntase la aceesarea acestor fonduri nerambursabile se numãrã si cele din judetul Vaslui, cu un numãr de sase astfel de proiecte aprobate, cu o valoare totalã atrasã ce depãseste 2,32 milioane euro. Cu acesti bani vor fi reabilitate si dotate cu echipamente si aparaturã, dar si costume sau instrumente populare, cãminele culturale din Ivãnesti, Racova – Garceni, Vetrisoaia, Codãesti si Tanacu, in timp ce cãminul cultural din Vãleni va fi consolidat si reabilitat, finantarea primitã in acest sens fiind de 435 mii euro. ‘De mai multã vreme avem in plan extinderea si modernizarea centrului cultural de la noi din comunã, acesta fiind si motivul pentru care, la sesiunea din mai anul trecut, am aplicat pe mãsura 7.6 – ‘Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural’. Proiectul nostru a obtinut punctajul necesar si am accesat astfel o finantare de 460 de mii de euro, circa 3 milioane de lei, bani cu care vom extinde clãdirea, urmand sã construim si iesiri prin partea din spate, conformandu-ne astfel si normativelor de sigurantã la incendii. În plus, vom dota centrul cu aparaturã si echipamente, care va face sã avem cea mai modernã salã de spectacole din zonã. Nu a fost singura veste bunã primitã de noi la acest inceput de primãvarã! Am reupsit ca, prin Grupul de Actiune Localã din care facem parte, sã accesãm fonduri pentrua chizitionarea unui buldoexcavator, utilaj mai mult decat util pentru reabilitarea drumurilor comunale si a altor lucrãri de interes obstesc’, ne-a declarat Vasile Novac, primarul comunei Ivãnesti. Trebuie spus cã, in afara numãrului de proiecte si a sumei totale accesate pe submãsura 7.6 din cadrul PNDL, peste media nationalã, judetul Vaslui se mai poate lãuda si cu un procent foarte bun de reusitã, catã vreme din cele 7 proiecte depuse de UAT-urile vasluiene, 6 au intrunit punctajul minim necesar, 35 de puncte, si au fost selectate pentru finantare. Singurul proiect care nu a fost selectat este cel depus de comuna Voinesti, in valoare de 180 mii euro, si care a intrunit doar 25 de puncte. Pentru castigãtori, urmeazã acum faza de obtinere a autorizatiilor si de licitatie, in vederea desemnãrii executantilor lucrãrilor, si speranta cã, foarte repede, respectivele clãdiri vor fi reabilitate si redate circuitului cultural.

Apicultori de succes

Tot in luna martie, AFIR a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in sesiunea august 2017 pe submãsura 6.3, ‘Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’, din cadrul PNDR 2020. Din cele 1.753 de proiecte depuse care au intrunit un punctaj mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (15 de puncte), au fost selectate spre finantare un numãr de 1.447 de proiecte, cu o valoare totalã de 21,705 milioane euro. Si la acest capitol fermierii vasluieni s-au dovedit a fi la inãltime, 43 dintre proiectele depuse de ei obtinand finantare nerambursabilã din fonduri europene cu sume cuprinse intre 10 mii si 15 mii de euro. Este vorba de fonduri alocate pentru dezvoltarea fermelor mici, cei mai multi dintre fermierii care au depus proiecte avand exploatatii apicole. În ciuda faptului cã au la dispozitie un program specal destinat lor, Programul National Apicol, apicultorii au preferat sã acceseze mãsura 6.3, dat fiind cã sprijinul este 100% nerambursabil.