Bursa locurilor de muncã este pe cale sã intre în… somaj!

luni, aprilie 23, 2018, 3:00

Vasluienii nu se mai grãbesc sã îsi caute o slujbã la bursa locurilor de muncã. Multe din persoanele care au participat, vineri, la bursa generalã au fãcut mai mult act de prezentã, fãrã sã doreascã cu adevãrat sã se angajeze. Somerii în platã au venit pentru a nu-si pierde indemnizatiile de somaj, beneficiarii de venit minim garantat, pentru a nu-si pierde ajutoarele sociale, iar tinerii din scoli, in cel mai bun caz, din purã curiozitate.

Un numãr de 1.355 de vasluieni au participat, vineri, la bursa locurilor de muncã organizatã de Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui. La bursã au participat si 312 elevi de la nouã unitãti de invãtãmant din judet si 20 persoane private de libertate ce mai au maxim sase luni panã la eliberarea din detentie. La eveniment au fost invitati si somerii care primesc indemnizatie, beneficiarii de venit minim garantat si alte persoane care sunt in cãutarea unui loc de muncã. ‘Cei de la o firmã de constructii mã cheamã de luni la muncã, insã eu vreau sã mã mai lase o perioadã si apoi sã incep lucrul’, ne-a spus un vasluian. Un alt tanãr ne-a spus cã el ar lucra, dar nu are nicio calificare, desi la bursã au fost si oferte pentru muncitori necalificati. ‘Eu m-am inscris pentru un interviu, am sã vãd ce fac. Am peste 50 de ani si nu prea mai pot sã lucra in constructii’, ne-a declarat o altã persoanã. Multi din asistatii social au spus cã au venit la bursã pentru cã au fost trimisi de la primãrie si nu vor sã piardã ajutorul social. Cat priveste dorinta de muncã si gãsirea unei slujbe, multe din aceste persoane nu pãreau atat de entuziaste la ideea de a se angaja.

479 de locuri de munca

Potrivit datelor AJOFM Vaslui, 512 persoane au fost selectate in vederea incadrãrii. Persoanele in cãutarea unui loc de muncã au avut de ales dintr-un total de 479 locuri de muncã puse la dispozitie de 36 agenti economici din judet. Actiunea s-a desfãsurat concomitent incepand de la ora 9.00 la sediul Centrului Judetean de Resurse pentru Asistentã Educationalã – strada Donici nr. 2, din Vaslui, la sediul Centrului Militar – strada 1 Decembrie nr. 25, din Barlad, si la Casa Armatei – strada General Teleman nr. 6, din Husi. Din cei peste 1.300 de agenti economici din judet contactati de cãtre AJOFM Vaslui in vederea identificãrii cererii de fortã de muncã, au confirmat participarea la bursã 36. care au oferit 479 locuri de muncã vacante. ‘În vederea reducerii somajului, cresterii gradului de ocupare a fortei de muncã si a cresterea eficientei mãsurilor active, noi venim in sprijinul atat al agentilor economici din judet, cat si al somerilor din evidentã. Se acordã subventii pentru incadrarea in muncã a absolventilor, a somerilor in varstã de peste 45 de ani sau a somerilor care sunt pãrinti unici sustinãtori ai familiilor monoparentale, a somerilor de lungã duratã, a somerilor care mai au cinci ani panã la pensie, a tinerilor cu risc de marginalizare’, a spus Laura Toporãscu, purtãtor de cuvant al AJOFM Vaslui.