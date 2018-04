Bilantul negru a doar douã luni de iarnã: 930 de pensionari au decedat!

miercuri, aprilie 4, 2018, 3:00

Nu mai putin de 930 pensionari vasluieni au murit în lunile ianuarie si februarie 2018. Iarna grea, veniturile mici si lipsa ajutorului din partea familiei au fãcut ca multi bãtrâni sã nu mai ajungã în primãvarã. Anual, în medie, în judetul Vaslui se sting din viatã 4.500 de persoane de vârsta a treia. Numai în primele douã luni din acest an, Casa de Pensii a achitat ajutoare de deces de 3,7 milioane lei.

Primele douã luni din acest an au reprezentat o perioadã neagrã pentru multi pensionari din judetul Vaslui. Din cele 952 ajutoare de deces acordate de Casa Judeteanã de Pnesii (CJP) Vaslui, 930 au fost acordate pentru decesul pensionarilor si 22 pentru decesul unor persoane asigurate. În luna ianuarie au decedat 467 pensionari si 7 asigurati, iar in luna februarie, 463 pensionari si 15 asigurati. În total, pentru primele douã luni ale anului, CJP Vaslui a achitat ajutoare de deces in valoare totalã de 3.759.290 de lei. În 2017, in judetul Vaslui s-au inregistrat 4.532 de decese, pentru care s-au achitat 14.184.288 lei, iar in anul 2016 au fost inregistrate 4.512 decese, pentru care s-au plãtit 12.182.994 lei. Din nefericire, numãrul mare de decese din aceastã iarnã a confirmat asteptãrile sumbre ale reprezentantilor pensionarilor. Cu venituri mici si fãrã de ajutor din partea familiilor, multi bãtrani nu au mai ajuns in primãvarã. ìVa fi o iarnã grea pentru pensionari. Vor scãpa putini din ea. Dacã iarna va fi la fel de geroasã cum a fost vara de cãlduroasã, dacã va fi doar o lunã foarte geroasã, multi pensionari se vor stinge, pentru cã se vor imbolnãvi si nu vor avea cu ce sã se trateze. Stau cu cate un teanc de retete pe masã si asteaptã sã poatã cumpãra mãcar ceva din ce le recomandã medicii. Multi au copii plecati prin strãinãtate. Vin si se dau mari pe aici, dar nu ii ajutã cu absolut nimic’, spunea Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui. Potrivit datelor statistice, anual, in judetul Vaslui mor in medie 4.500 de pensionari. În prezent, se inregistreazã in total 102.602 pensionari, din care 23.000 au pensie minimã in valoare de 520 lei.