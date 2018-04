Bãtãusi din Lipovãt si Deleni, condamnati cu… blândete!

luni, aprilie 23, 2018, 3:00

În a doua zi de Crãciun, sapte tineri din Chitoc au snopit în bãtaie alti doi, în urma unui conflict spontan pornit într-un bar din sat. Zilele trecute, cei sapte bãtãusi si-au primit pedeapsa: câte 6 luni de închisoare cu amânarea executãrii, pentru tulburarea linistii si ordinii publice, acuzatia de loviri si alte violente fiind retrasã în urma împãcãrii cu victimele. Alti doi bãtãusi din Deleni, care în februarie 2016, au bãgat în spital un consãtean, au primit o pedepasã asemãnãtoare, câte un an de închisoare cu suspendare si plata, cãtre victimã, a 21.000 lei, daune morale si materiale.

În februarie 2016, trei locuitori din Deleni, Vasile Spãtaru, Vlãdut Mircea si Gheorghitã Bujoreanu, au avut un conflict cu un consãtean, lucrurile degenerand dintr-o simplã ceartã la bãtaie, victima, Ionut Pascal, fiind transportatã de urgentã la Spitalul Judetean Vaslui. Instrumentarea cazului in care cei trei erau acuzati de loviri si alte violente a durat mai bine de un an, abia in aprilie anul trecut dosarul ajungand pe masa magistratilor Judecãtoriei Vaslui, care, la randul lor, au avut si ei nevoie tot de un an pentru a judeca. Zilele trecute, doi dintre agresori si-au primit sentinta, in cazul celui de-al treilea Vasile Spãtaru, judecãtorii luand decizia incetãrii procesului penal pornit impotriva lui. Bujoreanu si Mircea au scãpat ieftin, cu doar cate un an de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei si efectuarea a cate 60 de zile de muncã neremuneratã in folosul comunitãtii la Primãria sau Scoala din Deleni. În plus, cei doi vor trebui sã plãteascã victimei 21.000 lei drept daune materiale sau morale, dar si statului, alti peste 4.000 de lei, cheltuieli de spitalizare sau de judecatã. Plata acestor sume s-ar putea sã-i doarã mai tare pe agresori decat condamnarea in sine. Alti sase bãtãusi, de aceastã datã din Chitoc, comuna Lipovãt, au scãpat ceva mai ieftin, cu cate 6 luni de inchisoare cu amanarea executãrii pedepsei. Asta dupã ce s-au inteles cu victimele lor pentru ca acestea sã-si retragã plangerea fãcutã avand ca obiect infractiunea de loviri si alte violente. Totul a pornit de la o ceartã dintr-un bar din sat, in a doua zi a Crãciunului 2017, intre doi tineri, unul de 18 ani, care se afla la masã impreunã cu fratele sãu, si altul de 19 ani. Cel de-al doilea tanãr a solicitat interventia prietenilor sãi, nu mai putin de sase la numãr, care au sãrit la bãtaie. Corectia aplicatã a fost atat de serioasã, incat cei doi au fost transportati plini de sange la Spitalul Judetean de Urgentã din Vaslui, si apoi la Iasi. Cei sapte bãtãusi au fost retinuti pentru 24 de ore, insã ulterior au fost pusi in libertate, fiind cercetati sub control judiciar. Chiar dacã s-au inteles cu victimele, care si-au retras plangerile, judecãtorii vasluieni nu i-au iertat de o altã acuzatie, cea de tulburare a linistii si ordinei publice. Drept urmare, dacã nu vor fi cuminti in urmãtorii doi ani si vor comite orice altã infractiune, Claudiu Anton, Roberto Bot, Liviu Ciubotariu, Ionut si Andrei Popa, Sergiu Dohotaru si Cristian Bãhnãreanu ar putea ajunge dupã gratii pentru a petrece si cele 6 luni de inchisoare a cãror executare a fost amanatã de judecãtori. Panã atunci, ei vor trebui totusi sã execute, in cadrul Primãriei ori a Scolii din Lipovãt, cate 40 de zile de muncã neremuneratã in folosul comunitãtii.