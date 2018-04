Bârlãdenii au încã un reprezentant în Consiliul Judetean Vaslui

marți, aprilie 3, 2018, 3:00

Barlãdeanul Ghiorghe Pricop este, de joia trecutã, consilier judetean, dupã ce a fost validat in aceastã functie pentru restul de jumãtate de mandat pe locul rãmas vacant prin decesul, la inceputul lunii martie, a lui Ilie Tiru, reprezentant al Partidei Romilor, candidat pe listele PSD la alegerile locale din iunie 2016. Dupã validare, Ghiorghe Pricop, cu acordul unanim al consilierilor, a fost nominalizat in Comisia pentru protectia socialã, protectie copii, invãtãmant, sãnãtate si familie, culturã, culte si sport, pe locul ocupat anterior de regretatul reprezentant al rromilor vasluieni. În afara obisnuitelor sfaturi adresate noului consilier, presedintele Dumitru Buzatu a tinut sã remarce activitatea, timp de 5 mandate, a lui Ilie Taru si sã recomande ca, pe viitor, etnia rromã, prin includerea pe lista PSD pe o pozitie eligibilã, sã aibã in continuare un reprezentant la nivelul institutiei judetene. ‘Timp de cinci mandate, Ilie Tiru a fost un coleg exemplar, atat prin comportament, cat si prin felul in care a reprezentat comunitatea rromã din judet si problemele acesteia. Trebuie sã facem listele in asa fel incat si pe viitor sã avem in CJ un reprezentant al acestei etnii, pentru ca si ei sã aibã reprezentativitate la nivelul judetului. La nivel local, sunt mai multi consilieri membri ai etniei romilor, dintre cei cu prestigiu recunoscut de comunitate, si care au adus in permanentã in atentia autoritãtilor locale problemele cu care se confruntã membrii acestei comunitãti’, a declarat presedintele Buzatu in plenul sedintei. Noul consilier judetean, Ghiorghe Pricop, PSD-ist cu state vechi, are deja experientã, dupã ce, timp de un mandat, a fost consilier local al municipiului Barlad. Dacã acest din punct de vedere nu s-a remarcat, la sedintele CL Barlad, decat prin tãcere, in schimb, profesional, profesorul Pricop are o frumoasã carte de vizitã, fiind, de mai bine de sapte ani, directorul Liceului Teoretic ‘Mihai Eminescu’ din Barlad. Odatã cu validarea sa in calitatea de consilier judetean, creste si numãrul reprezentantilor municipiului Barlad in conducerea judetului, care vor avea astfel un cuvant mai important de spus in adoptarea unor hotãrari ale CJ cu importantã majorã pentru zona respectivã.