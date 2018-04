Atentie, drumuri în lucru, la Bârlad!

joi, aprilie 26, 2018, 3:00

Peste numai cateva zile, patru strãzi destul de circulate din Barlad vor intra intr-un amplu proces de asfaltare, ceea ce inseamnã cã traficul rutier va fi, dacã nu inchis provizoriu, cel putin restrictionat. Este vorba despre strãzile Doctor Bogdan Bagdasar, Bicaz, Ioan Vodã si Posta Veche, din sudul Pietei Centrale a Barladului, spre Zona ßGura Leului’. Cele patru artere sunt unele dintre cele mai vechi din localitate iar o parte dintre ele nu au fost asfaltate niciodatã. Valoarea totalã a investitiei, asa cum a anuntat recent conducerea Primãriei Barlad, este de 448.000 lei (sumã alocatã de la bugetul de stat) iar licitatia pentru adjudecarea lucrãrii a fost castigatã de SC Transmir SRL Murgeni. Suprafata totalã ce va fi asfaltatã este de peste 3.500 metri pãtrati, iar acolo unde situatia o va permite, se vor amenaja si trotuare. Pe durata desfãsurãrii lucrãrilor traficul rutier va fi restrictionat si/sau inchis pentru perioade scurte de timp pe unele portiuni ale tuturor celor patru strãzi care vor intra in proces. ßOrdinul de incepere a lucrãrilor a fost deja semnat, acum se lucreazã la predarea amplasamentului si la amenajarea santierului iar in numai cateva zile vor incepe si lucrãrile propriu-zise. Vestea bunã este cã, odatã cu finalizarea procesului de asfaltare, de care unele din cele patrui strãzi nu au beneficiat niciodatã, zona pe are o traverseazã va avea alt aspect, avand in vedere cã se vor amenaja chiar si trotuare, acolo unde situatia din teren o va permite’, a spus primarul Barladului, Dumitru Boros.