Astãzi, o nouã bursã a locurilor de muncã

vineri, aprilie 20, 2018, 3:00

Persoanele aflate in cãutarea unui loc de muncã au sansa de a intra pe piata muncii la Bursa generalã a Locurilor de Muncã, ce va avea loc astãzi, in Vaslui, la sediul Centrului Judetean de Resurse pentru Asistentã Educationalã (strada Donici nr. 2), in Barlad, la sediul Centrului Militar (strada 1 Decembrie nr. 25), si in Husi, la Casa Armatei (strada General Teleman nr. 6). Obiectivul principal al acestui eveniment il constituie cresterea gradului de ocupare, prin intalnirea directã a cererii cu oferta de locuri de muncã, in conditiile unei concurente loiale si transparente, care sã permitã realizarea unui echilibru intre acestea, in cel mai scurt timp. Agentii economici care vor participa la bursã vor avea prilejul sã-si recruteze personalul direct, fãrã intermediari, in functie de cerintele concrete ale locului de muncã pe care il oferã.