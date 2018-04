Astãzi, alimentarea cu gaze, sistatã pe 40 de strãzi din Bârlad

miercuri, aprilie 18, 2018, 3:00

Delgaz Grid informeazã cã, in scopul efectuãrii de lucrãri specifice la sistemul de distributie a gazelor naturale, este nevoitã sã sisteze alimentarea cu gaze naturale si astãzi, 18 aprilie, incepand cu ora 09.00, la consumatori din municipiul Barlad de pe strãzile Al. I. Cuza, Trestiana, Vulturului, Bogdan Vodã, Costache Robu, Dunãrii, Bãltãretului, Dochia, Zefirului, Elena Doamna (inclusiv fundãturi), Principatele Unite, Înfrãtirii, Burebista, Gheorghe Marinescu, Al. Vlahutã (inclusiv fundãturi), Milcov, Buridava, Sucidava, Theodor Rosetti, C. A. Rosetti, Pãcii, Linistitã, Culturii, Anastasie Panu, Stefan Dumitrescu, Traian (I, II, III, IV), Al. Sahia (inclusiv fundãturi), Sf. Ilie, Paloda, Dimitrie Cantemir, Muncii, Vrancei, Rovine, Al. Beldiman, Sãnãtãtii, Mãrãsesti, Oituz, Costache Robu, Tuchiloaia, Dumbrava Rosie. Reluarea serviciului de distributie se va efectua treptat, cel mai probabil incepand cu ora 14.00. Compania solicitã consumatorilor sã inchidã toate focurile, iar dupã reluarea distributiei gazelor naturale, sã supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute. În cazul in care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugati sã anunte imediat dispeceratul de urgentã al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (numãr gratuit, apelabil din principalele retele de telefonie fixã si mobilã) sau 0265.200.928 (numãr taxabil cu tarif local din reteaua Telekom si cu tariful operatorului din toate celelalte retele de telefonie). Delgaz Grid regretã disconfortul creat prin intreruperea distributiei gazelor naturale si multumeste consumatorilor pentru intelegerea si sprijinul acordat in finalizarea acestor lucrãri.