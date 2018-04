Amenzi de 150.000 lei pentru munca la negru

joi, aprilie 5, 2018, 3:00

În luna martie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a efectuat 164 controale la agentii economici. Un numãr de 94 controale sau desfãsurat in domeniul relatiilor de muncã, iar 70, in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. ‘Din numãrul total de angajatori verificati, pentru neconformitãtile constatate de inspectorii de muncã au fost sanctionati 62 de angajatori. Opt angajatori au fost sanctionati in domeniul relatiilor de muncã, din care 5 angajatori pentru folosirea de muncã nedeclaratã, iar 54 angajatori, in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncãî, a spus Manuela Moraru, purtãtor de cuvant al ITM Vaslui. În total, au fost aplicate 104 sanctiuni contraventionale, valoare totalã a amenzilor aplicate fiind de 171.000 lei. Cele 10 amenzi din domeniul relatiilor de muncã sunt in valoare totalã de 157.500 lei. Pentru muncã nedeclaratã au fost sanctionati cinci angajatori, care foloseau nouã persoane fãrã forme legale de angajare, fiind aplicate amenzi in valoare de 150.000 lei. De asemenea, 94 de sanctiuni au vizat domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã, valoare totalã a amenzilor aplicate fiind de 13.500 lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru neelaborarea de instructiuni proprii pentru fiecare loc de muncã, neasigurarea examenului medical la angajare si periodic, neefectuarea instructajului de protectia muncii, lipsa echipament de lucru si de protectie, neasigurarea materialelor necesare informãrii si instruirii lucrãtorilor, neevaluarea riscurilor locurilor de muncã. ‘În luna martie 2018, au fost comunicate sapte evenimente la locul de muncã, care sunt in curs de cercetare in vederea stabilirii cauzelor si imprejurãrilor in care s-au produs’, a mai spus Manuela Moraru.