Alegeri în nou constituita Ligã a Alesilor Locali ai PMP Vaslui

2 Duminicã, 1 aprilie 2018, la ora 11.00, la sediul municipal al Partidului Miscarea Popularã (PMP), a avut loc Adunarea Generalã de alegeri pentru Liga Alesilor Locali din judetul Vaslui. La eveniment au fost convocati toti cei 30 de consilieri locali din judetul Vaslui, insã la adunare au participat doar 24 locali. Dupã constituirea Ligii Alesilor Locali, a fost ales un Consiliu de Coordonare, alcãtuit din 15 membri. Presedintele ales al noului organism de conducere este Alina Mihaela Chiper, viceprimarul comunei Perieni, iar secretarul general al Consiliului a fost ales Bogdan Trifan, consilier local in municipiul Husi. ‘Un alt subiect din cadrul discutiilor a vizat actiunile pe care PMP le va desfãsura la nivel local si national. Printre principalele actiuni au fost punctate cele legate de strangerea de semnãturi in vederea redeschiderii Spitalului din Negresti, precum si semnarea Declaratiei de Unire a Republicii Moldova cu Romania. Întrucat suntem in Sãptãmana patimilor, Liga Alesilor Locali transmite tuturor vasluienilor pace in suflet, sã fie mai buni si iertãtori!’, a spus Alina Chiper. Urmãtoarea intalnire a Ligii Alesilor a fost fixatã pentru luna iunie 2018.