29 APRILIE – ZIUA VETERANILOR DE RÃZBOI

vineri, aprilie 27, 2018, 3:00

Guvernul României, prin H.G. nr. 1.222 din 10 octombrie 2007, reînnoadã traditia interbelicã de sãrbãtorire a veteranilor de rãzboi si hotãrãste ca ziua de 29 Aprilie a fiecãrui an sã devinã ziua de omagiere a acestor «eroi în viatã». Astfel, an de an, în aceastã zi sunt omagiati veteranii celui de-Al doilea Rãzboi Mondial, 1941-1945.

Cu acest prilej, Centrul Militar Judetean Vaslui, ca unitate de garnizoanã si Asociatia Nationalã a Veteranilor de Rãzboi – Filiala Jude- teanã „Penes Curcanul” Vaslui, organizeazã, în data de 27 aprilie 2018, în municipiul Vaslui, activitãti dedicate Zilei veteranilor de rãzboi. Manifestãrile se desfãsoarã cu sprijinul autoritãtilor administratiei publice locale, în scopul omagierii veteranilor de rãzboi, a vã- duvelor de veterani de rãzboi si urmasii acestora, precum si pentru comemorarea celor care si-au jertfit viata în timpul celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial, dupã urmãtorul program: • ora 10.00 – Ceremonie militarã si religioasã de depuneri de coroane de flori. Ceremonia va avea loc în prezenta unui detasament de onoare la „Monumentul Eroilor din cel de al II-lea Rãzboi Mondial” (vis-a-vis de Liceul teoretic „Mihail Kogãlniceanu”, Vaslui) si va avea drept scop aducerea unui pios omagiu celor care s-au jertfit pe câmpul de luptã; • ora 11.00 – Adunare omagialã. Adunarea omagialã va avea loc în Sala de sedinte a Consiliului Judetean Vaslui. În cadrul evenimentului, vor fi prezentate aspecte de la activitãtile de omagiere a veteranilor de rãzboi din anii anteriori, ipostaze din activitatea conducerii Filialei judetene „Penes Curcanul” Vaslui a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Rãzboi si vor fi evocate amintiri din perioada rãzboiului de cãtre unii veterani de rãzboi. Nu în ultimul rând, vor fi sustinute alocutiuni de omagiere si vor fi înmânate, veteranilor de rãzboi si vãduvelor de veterani de rãzboi, diplome din partea reprezentantilor administratiei locale. Evenimentele vor fi desfãsurate în prezenta unui grup de aproximativ 30 de veterani de rãzboi si vãduve de veterani de rãzboi, membri ai Filialei Judetene „Penes Curcanul” Vaslui a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Rãzboi. Omagierea veteranilor de rãzboi vine si azi ca un rãspuns la ceea ce marele istoric Nicolae Iorga scria într-un articol din „Neamul Românesc” în luna iunie a anului 1935 spunând: „luptãtorul care si-a fãcut datoria trebuie sã se învredniceascã de cea mai mare cinste, alãturi de înteleptii neamului si de conducãtorii cei mai înalti ai treburilor publice.” La manifestãri sunt invitati sã participe militari din unitãtile militare din garnizoanã, precum si invitati din rândul personalitãtilor care ocupã functii si demnitãti importante în stat, autoritãti locale, militari veterani care au participat la actiuni militare în teatrele de operat ii din Afganistan, Irak si Balcanii de Vest, elevi, studenti si persoane recunoscute la nivel national si local, care îsi desfãsoarã activitatea în domeniul stiintific, cultural, sportiv, precum si cetãtenii municipiului Vaslui.

* Lt.-col. Constantin-Dumitru Mihalache,

Comandantul CMJ Vaslui

Repere istorice

Pe 29 Aprilie 1902, prin înalt Decret Regal semnat de Regele Carol I se prevedea cã: „ostasii care au luat parte la campania din anul 1877, adicã cei care au fost mobilizati în ziua de 29 aprilie 1877, împlinind 25 ani (de la mobilizarea acestora) la 29 aprilie 1902 se numesc VETERANI”. Elaborarea acestui act normativ s-a fãcut având în vedere reglementãrile internationale aflate în vigoare la acea datã. Astfel, în anul 1870, a fost semnatã la Geneva Conventia Statelor Europene prin care s-a hotãrât cã „ostatii chemati de patrie la luptã sã devinã dupã un sfert de veac de la mobilizare veterani de rãzboi”. În perioada 1945 -1989, veteranilor de rãzboi, încetul cu încetul, le-au fost retrase drepturile primite pânã la 1945, iar acestia au fost marginalizati. În 1994, prin legea nr. 44, s-a restituit de jure si de facto calitatea de veteran de rãzboi si au fost stabilite criteriile de acordare a acestei calitãti precum si o paletã de drepturi si facilitãti financiare, materiale si morale pentru veteranii de rãzboi, invalizii de rãzboi, vãduvele de rãzboi si vãduvele veteranilor de rãzboi. În anul 2007, prin H.G. 1222 din 10 octombrie, Guvernul României reînnoadã traditia interbelicã de sãrbãtorire a veteranilor de rãzboi si hotãrãste ca ziua de 29 Aprilie a fiecãrui an sã devinã ziua de omagiere a acestor „eroi în viatã”. Astfel, an de an, în aceastã zi sunt omagiati veteranii celui de-al doilea Rãzboi Mondial, 1941-1945.