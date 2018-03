Zãpada a salvat agricultura

joi, martie 1, 2018, 3:00

Culturile agricole din judetul Vaslui au fost protejate de ninsorile care au cãzut in cursul sãptãmanii trecute. La nivelul judetului, stratul de zãpadã depus este intre 2530 centimetri, suficient pentru a feri plantele de ger. ‘A venit zãpadã la timp, terenul era dezghetat si s-a asezat uniform pe terenurile agricole. Pe langã asigurarea umiditãtii din aceastã primãvarã, zãpada este salvatoare in perioada acestor zile geroase’, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui. La aceastã datã, precipitatiile care au cãzut in toamna anului trecut si in timpul iernii asigurã umiditatea optimã in sol, iar starea de vegetatie a plantelor este foarte bunã. Astfel, gradul de aprovizionare a solului cu apã este intre 2.3502.500 metri cubi/hectar. ‘Singura problemã este la cultura de rapitã, care in unele parcele nu a rãsãrit uniform. Însã, cu umiditatea din sol, sperãm cã si la aceastã culturã sã avem o productie bunã. Sunt toate premisele cã vom avea un an agricol destul de bun’, a mai spus Gigel Crudu. În perioada 26 februarie1 martie, judetul Vaslui este sub o atentionare de cod portocaliu de temperaturi foarte scãzute. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in zona Moldovei, gerul va fi persistent, iar temperaturile maxime vor fi frecvent intre minus12 si minus 8 grade si cele minime se vor incadra in general intre minus 22 si minus12 grade.