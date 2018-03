Verii hoti de lemne si tâlhari din Bãcesti, despãrtiti!

miercuri, martie 28, 2018, 3:00

Doi cunoscuti hoti de lemne din Bãcesti, verii Stefan si Dorinel Iftinca, s-au ales în sfârsit cu un dosar penal, dupã ce, primul, surprins în pãdure de proprietar, l-a bãtut, dupã care i-a furat telefonul mobil si securea. Stefan a ajuns în arest preventiv pentru comiterea inractiunii de tâlhãrie, în timp ce în cazul lui Dorinel, acuzat de aceeasi infractiune, doar pentru simplul motiv cã se afla în zonã, la furat de puiet, judecãtorii, atât ai Judecãtoriei, cât si ai Tribunalului Vaslui, respingând cererea de arestare preventivã formulatã de procurori.

Pe 16 martie, un bãrbat de 41 de ani, din comuna Bozieni, judetul Neamt, a surprins pe terenul pe care il detinea in localitatea Bãcesti nu mai putin de trei persoane care, separat, tãiau arbori. Proprietarul le-a cerut hotilor de lemne sã inceteze si sã pãrãseascã proprietatea sa, doi dintre ei s-au conformat si au luat-o la fugã. Un al treilea, in schimb, a tãbãrat pe proprietar, lovindu-l cu o batã in spate si peste brat, dupã care i-a furat securea pe care victima o avea asupra sa, dar si telefonul mobl, pentru a intarzia alertarea autoritãtilor. Indivizii au fost identificati repede de politisti, in persoana verilor Stefan si Dorinel Iftinca, doi cunoscuti hoti de lemne din Bãcesti. Stefan, in varstã de 25 de ani, a fost prins douã zile mai tarziu si, acuzat de talhãrie calificatã, a fost deferit Judecãtoriei Vaslui cu propunere de arestare preventivã, propunere admisã de judecãtori, care au emis mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile. Douã zile mai tãrziu, procurorii au cerut mandat de arestare si in cazul vãrului Dorinel, in varstã de 38 de ani, acuzat de aceeasi faptã, doar pentru cã se gãsea in cãutare de araci pe aceeasi proprietate. De altfel, cei doi se dusmãneau, si plecaserã fiecare separat la furat lemne, Dorinel fiind identificat de politisti in timp ce fãceau cercetãri cu privire la fapta vãrului sãu, Stefan. Acesta este si motivul pentru care Judecãtoria Vaslui a respuns cererea de arestare preventivã in cazul sãu, formulatã de procurori, iar judecãtorii Tribunalului Vaslui au respins, la randul lor, ca nefondatã, contestatia formulatã de Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui. Culmea, dacã Stefan face pentru prima datã cunostiintã cu instantele vasluiene, pentru o infractiune ce poate fi pedepsitã cu ani grei de inchisoare, vãrul Dorinel este un obisnuit al sãlilor de judecatã. În ultimii ani, el contestat in instantã mai multe procese verbale emise de pãdurari pentru furt de lemne, iar atunci cand nu a avut castig de cauzã, a fãcut cereri de platã esalonatã a amenzilor ori de contopire a acestora.