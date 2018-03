Verdict: crimã!

marți, martie 27, 2018, 3:00

Dupã ce medicul legist a confirmat moartea violentã a bãrbatului gãsit mort sub o bancã din statia de autobuz din Stioborãni, procurorii i-au descoperit în scurt timp si pe autorii crimei, care au fost arestati. Ucigasii erau chiar prietenii victimei, cu care aceasta petrecuse la barul din sat.

Joi dimineatã, un grup de elevi din Stioborãni, comuna Solesti, care mergeau spre scoalã au fãcut o descoperire macabrã: trupul unui bãrbat zãcea fãrã viatã sub banca din statia de autobuz. Victima prezenta mai multe lovituri la nivelul fetei, astfel cã, imediat, politistii si procurorii au demarat o anchetã pentru stabilirea conditiilor in care victima si-a pierdut viata. Medicul legist chemat la fata locului nu a putut determina pe loc cauza mortii, astfel cã trupul a fost transportat la Serviciul de Medicinã Legalã, in vederea efectuãrii necropsiei. Panã la primirea rezultatului, politistii au continuat ancheta, astfel cã, dupã verdictul medicului legist, care a confirmat moartea violentã, au putut trece la retinerea suspectilor, Gheorghe Bujor si Constantin Besa, prieteni cu victima. Cei trei petrecuserã la barul din sat si au plecat impreunã, insã pe drum intre ei a izbucnit o ceartã. Victima a primit o loviturã in plinã figurã si s-a prãbusit la pãmant, moment in care ‘prietenii’ au tãbãrat pe el. Dupã ce l-au lovit cu pumnii si picioarele, cei doi au constatat cã victima a decedat, astfel cã au ascuns trupul sub banca din statia de autobuz. Cei doi criminali au fost retinuti, iar duminicã, judecãtorii Tribunalului Vaslui au admis mandatul de arestare preventivã pentru 30 de zile cerut de procurori. Victima, in varstã de 42 de ani, avea doi copii si urma sã plece zilele acestea la muncã in strãinãtate, unde avea contract.