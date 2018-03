Vasluiul calificã agricultori din mai multe judete ale Moldovei

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

Interesul agricultorilor pentru cursurile de calificare organizate de Directia Judeteanã pentru Agriculturã (DAJ) Vaslui a intrecut orice asteptare. În anul 2018, panã la aceastã datã, s-au inscris la cursuri 263 de cursanti, care au solicitat calificarea in sase meserii: tractoristi, apicultori, legumicultori, lucrãtori cultura plantelor, lucrãtori cresterea animalelor, pomicultori. Comparativ cu anul trecut, cand in tot anul au fãcut cursuri de calificare doar 168 de fermieri, interesul pentru o specializare a crescut spectaculos. Aurel Ghinet, directorul adjunct al DAJ Vaslui, a spus cã numãrul mare de cereri se explicã prin dorinta fermierilor de a implementa proiecte cu finantare europeanã, iar astfel de certificate de calificare sunt solicitate in ghidurile aplicatiilor de finantare. De asemenea, pentru cã nu toate judetele din Moldova sunt autorizate sã organizeze astfel de cursuri, doritorii vin la Vaslui pentru calificãrile dorite. ‘Avem cursanti din Iasi, Neamt si Suceava. Noi realizãm o parte din cursuri cu specialistii din cadrul DAJ sau alti lectori aprobati de Agentia de Plãti si Inspectie Socialã. Sunt mãsuri europene pe agriculturã unde se pot accesa panã la 50.000 de euro. Spre exemplu, la noi in judet au fost implementate 70 proiecte pe mãsura 6.1. (instalarea tinerilor fermieri), 130 de proiecte pe mãsura 6.3. (sprijinirea micilor ferme agricole) si 15 proiecte pe mãsura 4.1. (investitii in agriculturã)’, a precizat Aurel Ghinet. Un curs de calificare profesionalã se desfãsoarã pe durata a trei luni, cu un numãr total de 360 de ore (120 de teorie si 240 de practicã). Fiecare fermier plãteste 400 de lei pentru a urma cursurile organizate de DAJ Vaslui.